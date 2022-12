Windows 11: Neues Performance-Update zerschießt den Task Manager

Wer sich nach der Vorab-Bereitstellung der jüngsten Windows 11-Aktualisierung bereits freute, dass die Gaming-Performance korrigiert wird, muss erst einmal auf den nächsten Bug gefasst sein: Der Task Manager bringt Seltsames hervor.

Light- und Dark-Mode funktionieren

Das Problem ist Microsoft bekannt und wird von Seiten des Unternehmens als noch ausstehende Aufgabe für die Entwickler vermerkt . Demnach kommt es vor, dass der Task Manager nach der Installation des KB5020044-Updates, mit dem die Performance-Probleme beim Gaming abgestellt werden, Darstellungs-Fehler mit sich bringt.Demnach arbeitet das Tool durchaus, wie es vorgesehen ist. Nur die Benutzeroberfläche kommt mit Fehlern daher. Hier werden nach Microsoft-Angaben "unerwartete Farben" in den UI-Elementen dargestellt. Das kann so weit gehen, dass überhaupt nicht mehr ablesbar ist, was an einer Stelle der Oberfläche überhaupt gezeigt werden soll. Die Bedienung des Task mManagers wird unter solchen Bedingungen natürlich nahezu unmöglich.Allerdings betrifft dieses Problem nach den bisherigen Erkenntnissen ausschließlich Anwender, die in den Windows-Einstellungen ein benutzerdefiniertes Farbschema ausgewählt haben. Entsprechend leicht lässt sich der Bug bis zur endgültigen Fehlerlösung beheben: Wechselt man einfach für die gesamte Windows-Oberfläche in den vom Hersteller vorgegebenen Light- oder Dark-Mode, funktioniert auch der Task Manager wieder wie erwartet.Aktuell gibt es von Seiten des Herstellers noch keine konkreten Aussagen dazu, wann der Fehler in der Grafik-Darstellung generell behoben wird. Allerdings handelt es sich ohnehin erst einmal noch um eine Preview des Updates für Windows 11 22H2. Daher ist anzunehmen, dass der Bug vor der Bereitstellung einer finalen Version behoben wird. Es deutet immerhin auch nichts darauf hin, dass man es hier mit einem komplexeren Problem zu tun hat, dass die Fertigstellung deutlich verzögern würde.