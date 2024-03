Windows 11: Mit diesem Trick bringt ihr den alten Task-Manager zurück

Das mit Windows 11 22H2 am Task-Manager durchgeführte Update trifft nicht jedermanns Geschmack. Was die wenigsten wissen: die alte Optik wurde von Microsoft nie aus dem Betriebssystem entfernt und lässt sich auch weiterhin über einen simplen Befehl öffnen.

Vorteile des aktuellen Task-Managers

Zusammenfassung Alte Optik des Task-Managers ist weiterhin verfügbar

Einfacher Aufruf des klassischen Task-Managers möglich

Befehl "taskmgr -d" im Ausführen-Menü (Win + R) eingeben

Vorher muss der neue Task-Manager geschlossen sein

Neues Design passt zum Fluent-Design von Windows 11

Neuer Task-Manager bietet verbesserte Übersicht und Dark Mode

Konnte der alte Task-Manager unter Windows 11 bislang weiterhin über einen Workaround aus dem "SysWOW65"-Ordner geöffnet werden, zeigt der für seine Leaks und Tricks bekannte X/Twitter-Nutzer Albacore (via Deskmodder ) nun einen deutlich einfacheren Weg auf.Um die neue Ansicht zu umgehen und den klassischen Task-Manager auf­zu­ru­fen, muss lediglich der Befehlim Ausführen-Menü () von Windows 11 eingegeben werden. Voraussetzung ist, dass der neue bzw. aktuelle Task-Manager zuvor geschlossen wurde.Der simple Befehl mit dem Attribut -d sorgt dafür, dass der Task-Manager ohne XAML- bzw. WinUI-Oberfläche geladen wird, die Microsoft um die klassische Ansicht der Prozessverwaltung geschnürt hat. Eine gute Lösung für alle, die sich mit dem neuen Design des Task-Managers bisher nicht anfreunden konnten.Mit seiner aufgefrischten Optik galt der Task-Manager als eine der größten Neue­run­gen, die im Herbst 2022 mit dem Update auf Windows 11 22H2 eingeführt wurden. Er passt sich an das Fluent-Design des Betriebssystems an und bietet eine für viele Nutzer verbesserte Übersicht mit seitlich platzierten Kategorien anstelle von Tabs. Zudem unterstützt er den Windows 11 Dark Mode und enthält im Vergleich zum klassischen Task-Manager eine Suchfunktion.