Signal Desktop Download - Crypto-Messenger für Windows

quelloffenen und sicheren Messenger

Signal Desktop Download & Installation

Sicher verschlüsselte Kommunikation mit Signal Desktop

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

nach einer Ablaufzeit wieder automatisch verschwinden

Videotelefonate mit Signal Desktop

Mit dem Download von Signal Desktop nutzen Sie denzum Senden und Empfangen von Texten direkt von Ihrem Windows-PC aus.Signal Desktop bietet dabei alle Funktionen, die auch in den mobilen Versionen verfügbar sind. Dazu zählen das Verschicken und Erhalten von Nachrichten, Bildern, Videos und weiteren Dateien, das Führen von Sprach- und Videotelefonaten oder die Teilnahme an Gruppenchats. Signal Desktop ist in der Version 5.43 erhältlich.Signal Desktop kann unter Windows 7 oder neuer (32-Bit oder 64-Bit) installiert werden und ist außerdem für Mac OS sowie Linux verfügbar.Für die Verwendung von Signal Desktop muss der Messenger bereits auf einem Smartphone mit Android oder iOS installiert und eingerichtet sein. Nach dem Start der Desktop-Version scannen Sie den dort angezeigten QR-Code über die Signal-App (via "Menü" > "Einstellungen" > "Gekoppelte Geräte" > "+"), um beide Anwendungen miteinander zu verknüpfen.Vor allem dann, wenn es um sichere Kommunikation geht, stellt Signal eine gute Alternative zu Messengern wie WhatsApp oder Telegram dar. Der unter anderem von Edward Snowden empfohlene Messenger setzt standardmäßig auf eine, hierbei wird das freie Signal-Protokoll genutzt. Durch Sicherheitsnummern kann jederzeit überprüft werden, dass man auch mit der richtigen Kontaktperson kommuniziert. Außerdem ist der vollständige Quellcode bei GitHub verfügbar.Signal ermöglicht das Senden und Empfangen von Textnachrichten, entweder privat an einzelne Kontakte oder in Form von Gruppenchats mit bis zu 1000 Mitgliedern. Nachrichten können dabei so verschickt werden, dass diese. Die Dauer dieser Zeit kann zwischen einer Sekunde und vier Wochen festgelegt werden. Bilder und Videos entfernt Signal auf Wunsch nach einmaliger Betrachtung wieder aus der Unterhaltung.Mit Signal können außerdem aufgezeichnete Sprachnachrichten versendet sowie Sprach- und Videotelefonate geführt werden. Diese sind mit bis zu 40 Teilnehmern gleichzeitig möglich und erlauben etwa auch das Teilen des Bildschirms während eines Anrufers.