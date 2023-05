Microsoft PC Manager Download: Windows optimieren

Microsoft PC Manager Download & Setup

Windows schneller und sicherer machen

Gesundheitsscheck

Smart Boost

Praktische Toolbar für Windows

schwebende Toolbar

Microsoft PC Manager Alternativen

Der Microsoft PC Manager Download bündelt eine Reihe nützlicher Werkzeuge zur Wartung und Optimierung von Windows-Systemen unter einer modernen Oberfläche.Beispielsweise bereinigt die Toolsammlung angefallenen Datenmüll, verwaltet den Autostart und laufende Prozesse oder bietet eine praktische Toolbar für den Schnellstart häufig genutzter Funktionen. Derzeit ist der Microsoft PC Manager in der Version 3.0 als offene Beta verfügbar.Der Microsoft PC Manager wurde speziell für Windows 10 (1809 oder höher, 32-Bit und 64-Bit) sowie Windows 11 entwickelt, ältere Versionen des Betriebssystems werden somit nicht unterstützt. Da es sich noch immer um eine Vorabversion handelt, kann sich der Funktionsumfang in Zukunft noch stark verändern, das heißt, es können neue Features hinzukommen oder auch in älteren Versionen vorhandene wieder entfallen.Nach dem Start präsentiert sich der Microsoft PC Manager mit einer aufgeräumten und modernen Benutzeroberfläche. Auf dem Home-Bildschirm können Nutzer direkt einen(Health Check) des Computers anstoßen und sich so einen schnellen Überblick über das System verschaffen. Dieser sucht nach überflüssigen Dateien (Cache, temporäre Dateien, Log-Dateien) und kann diese im Anschluss löschen. Auch nicht benötigte Autostarteinträge lassen sich hier schnell deaktivieren.Mit der Boost-Funktion gibt der PC Manager Arbeitsspeicher frei und löscht temporäre Dateien mit nur einem Knopfdruck. Über den sogenanntenkann dies sogar automatisch geschehen - immer dann, wenn eine hohe RAM-Auslastung erkannt wird oder mindestens 1 GB temporäre Dateien angefallen sind.In den Bereichen "Protection", "Storage", "Apps" und "Toolbox" sind viele weitere Funktionen verfügbar, etwa für einen Systemscan mit Microsoft Defender Antivirus, die Suche nach Windows-Updates oder zum Beenden laufender Programme. Zwar sind die meisten dieser Funktionen auch schon direkt in Windows integriert, der PC Manager führt sie jedoch enger zusammen und macht sie so für unerfahrene Nutzer zugänglicher.Ein interessantes Feature hält letztendlich die Toolbox bereit: Hier lässt sich eineaktivieren, welche dann auf dem Desktop über allen anderen laufenden Anwendungen erscheint. Die Toolbar erlaubt den schnellen Zugriff auf Funktionen wie den System-Boost, das Screenshot-Tool von Windows oder Notepad.Insgesamt bietet der Microsoft PC Manager somit eine komfortable Möglichkeit, den eigenen PC zu beschleunigen und aufzuräumen. Ähnliche Tools gibt es mit dem CCleaner oder Wise Care 365 , die sogar einen noch deutlich größeren Funktionsumfang mitbringen.