YouTube Premium: 1080p-Wiedergabe mit höherer Bitrate gestartet

Die verbesserte 1080p-Wiedergabeoption von YouTube wird ab sofort für alle Premium-Nutzer eingeführt. Durch die Verbesserungen gibt es jetzt eine höhere Bitrate und damit ein besseres Seherlebnis als bei den "normalen" 1080p.

Getestet wurde seit Anfang 2023

Neues Extra für Premium

"Qualitativ hochwertigeres Seherlebnis"

Zusammenfassung YouTube Premium mit verbesserter 1080p-Wiedergabe mit höherer Bitrate.

Kritik an Zwei-Klassen-Qualität-Mentalität zur Geldmacherei.

Verbesserungen nur für Premium-Nutzer, keine Downgrades.

Verbesserte Option im Auflösungsmenü, wenn man für Premium bezahlt.

Mehr Informationen pro Pixel, geringerer Datenverbrauch, viele Videos nur in 1080p.

Verbesserte 1080p-Auflösung auch für iOS-Nutzer.

Kritik an Google ausgeräumt, keine Verschlechterungen.

Das meldet das Online-Magazin 9to5mac . Bereits vor Monaten war durchgesickert, das Google an Änderungen bei der Wiedergabe-Qualität arbeitet.Damals gab es viel Kritik, denn es kam der Vorwurf auf, dass YouTube mit der Zwei-Klassen-Qualität-Mentalität einfach nur Geld machen wolle und es bei den nichtzahlenden Nutzern zu Verschlechterungen kommen würde. Google räumte diese Angst jedoch aus und erklärte, man werde nur Verbesserungen zunächst für Premium anbieten, aber keine "Downgrades" bei der Qualität starten.Der Dienst hat vor einigen Monaten auch eine verbesserte 1080p-Auflösung für iOS eingeführt. YouTube-Nutzer können ab sofort die neue Option im Auflösungsmenü von YouTube im Web sehen, wenn sie für den Premium-Abonnementdienst der Video-Hosting-Plattform bezahlt haben.Die neue 1080p-Wiedergabeoption von YouTube war zunächst nur im Test, ist jetzt aber mit "verbesserter Bitrate" verfügbar. Man findet die Option oberhalb der normalen 1080p-Option im Menü, und wenn man darauf klickt, wird man aufgefordert, für Premium zu bezahlen, wenn man noch kein Abonnent ist.Laut YouTube steht 1080p Premium für die Wiedergabe von mehr Informationen pro Pixel, was zu einem "qualitativ hochwertigeren Seherlebnis führt". Der Vorteil gegenüber 4k ist ein geringerer Datenverbrauch, zudem sind viele Videos gar nicht in 4k verfügbar, können aber sehr wohl mit der höheren Bitrate in 1080p gestreamt werden.