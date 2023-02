1080p Premium: YouTube schürt wieder Sorge um Zwei-Klassen-Qualität

Im Netz waren Hinweise aufgetaucht, dass YouTube mit einer neuen "1080p Premium"-Option experimentiert, die nur Abonnenten zur Verfügung steht. Der Konzern ist schnell bemüht darum zu betonen, dass man die normale 1080p-Option nicht beschränken will.

YouTube testet 1080p Premium Option nur für Abonnenten

Man tastet sich heran

Zusammenfassung YouTube experimentiert mit neuer "1080p Premium"-Option.

Google versucht Nutzern den Premium-Dienst schmackhaft zu machen.

Normale 1080p-Option wird nicht beeinträchtigt.

YouTube testet, wie man Einnahmequellen generiert.

Für Unternehmen wird es immer wichtiger, abseits von Werbeeinnahmen Einnahmequellen zu generieren. Google versucht bei YouTube schon länger, mit aggressiver Eigenwerbung den Nutzern den kostenpflichtigen Premium-Dienst schmackhaft zu machen, mit dem unter anderem Werbeeinblendungen entfallen, aber auch Zusatzfunktionen geboten werden. Auf Reddit hatten Nutzer des Abo-Dienstes jüngst auf eine Neuerung hingewiesen. YouTube zeigt einigen Usern die neue Option "1080p Premium" an. Schnell kam die Vermutung auf, dass dieser Schritt mit Qualitäts-Einschnitten für Nichtzahler einhergehen könnte. Diese Auslegung räumt das Unternehmen aber eilig aus der Welt."1080p Premium ist eine Version von 1080p mit erhöhter Bitrate, die mehr Informationen pro Pixel liefert, was zu einem hochwertigeren Seherlebnis führt", so Paul Pennington, ein Sprecher Googles, gegenüber TheVerge . Das Unternehmen teste die Funktion aktuell mit einer "kleinen Gruppe von YouTube Premium-Abonnenten". Pennington ist aber sehr bemüht darum, zu betonen, dass die Qualität der bisherige 1080p-Option von diesen Versuchen nicht beeinträchtigt wird.Doch was genau bietet YouTube hier an? Die Plattform nutzt eine variable Bitrate, um die Qualität der Inhalte der Netzwerkleistung anzupassen. Die Standard-1080p-Bitrate von YouTube liegt zwischen 8 und 10 Mbit/s - und liegt damit schon deutlich unter den Spitzenwerten, die beispielsweise 1080p Blu-Rays mit 40 Mbit/s bieten. Die Folge: deutlich mehr Kompressionsartefakte, aber auch große Einsparungen bei der nötigen Übertagungsleistung. 1080p Premium bietet hier den aktuellen Informationen nach nur eine leichte Steigerung. Wie ein Reddit-Nutzer anhand eines Screenshots zeigt, lief die Premium 1080p-Option mit etwa 13 Mbit/s.Dass YouTube mit solchen Experimenten für Tumult sorgt, darf nicht verwundern. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen bei einem Test die 4K-Option für einige Nutzer hinter der Abo-Schranke versteckt. Im Oktober war die 2160p60-Option für kurze Zeit mit dem Zusatz Premium versehen worden. Das Unternehmen scheint aktuell ganz klar im Findungsprozess, wie und wo man hier Funktionen hinter die Bezahlschranke verschieben kann.