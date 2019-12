Free YouTube to MP3 Converter - Videos in MP3s umwandeln

Von YouTube auf den MP3-Player

Neben allerlei mehr oder weniger wertvollen Inhalten ist YouTube auch eine der um­fang­reichs­ten Anlaufstellen für Musik. Mit dem kostenlosen Mini-Programm Free YouTube to MP3 Converter 4.3.7.1220 können die Musik-Clip-Favoriten direkt im MP3-Format herunter­geladen werden.Die Funktionsweise der Software ist dabei ganz einfach: Wie der Name vermuten lässt, kann der Free YouTube to MP3 Converter aus allen auf YouTube gehosteten Videos die Tonspur extrahieren und diese im MP3-Format (oder anderen Formaten) auf der Festplatte abspeichern. In Sachen Bedienung macht es das Programm dem Nutzer dabei so einfach wie möglichZum Start muss der entsprechende Link einfach in die Zwischenablage kopiert und im Tool eingefügt werden. Danach lässt sich wählen, wie hoch die Qualität des Downloads sein soll und in welchem Format dieser auf der Festplatte hinterlegt wird. Fertig: Nach einem Klick auf "Herunterladen" wandert der entsprechende Clip von der weltweit größten Videoplattform auf den eigenen Rechner. Tipp: Eine höhere Video-Qualität führt hier später meist auch zu einem besseren Audio-Erlebnis.Besonders praktisch ist, dass der Free YouTube to MP3 Converter auch mit Links zu Playlisten umgehen kann. So kann eine ganze Reihe von Musiktiteln oder anderen Audio-Inhalten gleich auf einmal heruntergeladen werden, ohne die einzelnen Links in das Tool eintragen zu müssen. Darüber hinaus bietet das Converter-Werkzeug die Möglichkeit, Clips inklusive Video auf der eigenen Festplatte zu speichern.Free YouTube to MP3 Converter wird kostenlos angeboten - in diesem Fall hätten sich die Entwickler aber einige Programminhalte sparen können. Mit dem Tool landen so beispiels­weise zahlreiche Zusatzprogamme auf dem Rechner, die bei der Installation unbedingt deaktiviert werden sollten. Hier würde eine rein werbefinanzierte Version auf jeden Fall einen charmanteren Eindruck hinterlassen.Free YouTube to MP3 Converter leistet genau das, was der Name verspricht: So landen die liebsten YouTube-Videos schnell im Wunschformat auf der Festplatte. Leider muss man bei der Installation nerviges Beiwerk ertragen, das sich beispielsweise in Form von Add-Ons im Browser verankern will. Wer das an sich gut funktionierende Converter-Tool nutzen will, sollte deshalb auf jeden Fall bei der Installation die Augen offen halten.In der kostenlosen Version von Free YouTube to MP3 Converter ist die Download-Geschwindigkeit beschränkt - reicht aber für den kurzen Download zwischendurch auf jeden Fall aus. Wem es beim Video-Download zu gemächlich zugeht, der kann auf der Hersteller-Homepage ab 10 Euro eine Premium-Mitgliedschaft für drei Geräte abschließen. Wir meinen: Naja... Als komplett kostenlose Alternativen bieten sich etwa der JDownloader und der 4K Video Downloader an.Wählen Sie bei der Installationden Punkt "Benutzerdefinierte Installation (fortschrittliche Benutzer)" aus. Wählen Sie dann die Installation der Zusatz-Software, z.B. ZoneAlarm Free Firewall, ab damit neben dem Free YouTube to MP3 Converter nicht noch weitere Programme auf ihrem Computer installiert werden. Gegebenenfalls müssen Sie diesen Schritt mehrfach wiederholen. Wählen Sie auch den Punkt "Browser add-ons" ab, sofern Sie keine Veränderung Ihres Browser-Download-Managers wünschen.Der Free YouTube to MP3 Converter installiert einen kleinen Dienst namens "netlogger.exe" auf Computern auf denen es zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um ein Programm, das den Hersteller über evtl. Probleme mit der eigenen Software benachrichtigt.Wer das nicht möchte, öffnet zunächst den Task-Manager (Strg-Alt-Entf gleichzeitig auf der Tastatur drücken, Task-Manager und dann den Tab "Details" auswählen) und sucht dort nach dem Eintrag "netlogger.exe". Klicken Sie diesen mit der rechten Maustaste an und wählen sie "Dateipfad öffnen" aus. Es öffnet sich nun der Explorerim richtigen Verzeichnis und die netlogger.exe ist automatisch ausgewählt.Wechseln sie jedoch zuerst zurück zum Task-Manager und klicken sie erneut mit der rechten Maustaste auf die netlogger.exe. Wählen sie nun "Task beenden" oder "Prozessstruktur beenden" aus und beenden sie damit die Ausführung der netlogger.exe. Gehen sie abschließend zurück in den Explorer und löschen sie die Datei von ihrem System, sodass sie beim nächsten Mal nicht mehr automatisch mitgestartet wird.