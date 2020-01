4K Video Downloader - Videos und mehr herunterladen

Einfache Bedienung

Mit dem kostenfrei zum Download verfügbaren 4K Video Downloader in der Version 4.11 lassen sich Videos von YouTube und einigen anderen Portalen in unterschiedlichen Qua­li­täts­stufen herunterladen. Auch die Konvertierung in Audiodateien wird unterstützt. Allerdings ist die kostenlose Nutzung limitiert.Der 4K Video Downloader bringt nach dem Ein­fügen einer entsprechenden URL Videos mit Auflösungen von 240p bis 4.320p (8K) auf die Festplatte und legt diese in den Formaten MP4, MKV, FLV oder 3GP beziehungsweise als MP3, M4A oder OGG ab. Auf Wunsch lassen sich auch M3U-Wiedergabelisten erstellen. Dank eines aktivierbaren, "intelligenten Modus" können gewählte Einstellungen für alle Downloads einfach übernommen werden. Dadurch sparen Sie Zeit beim Herunterladen mehrerer Videos.Weiterhin ist auch das Herunterladen kompletter Wiedergabelisten sowie von Kanälen und Un­ter­titeln von YouTube problemlos möglich. Zudem kommt der 4K Video Downloader mit 3D-Videos zurecht und versieht diese mit einem speziellen Symbol. Auch eingebettete YouTube-Videos von jeder beliebigen Webseite werden erkannt. Neben YouTube werden zudem Vimeo, Sound­Cloud, Flickr, Facebook und DailyMotion un­ter­stützt.In den Programmeinstellungen legen Sie unter anderem fest, mit wie vielen Threads die Downloads durchgeführt werden sollen. Eine höhere Zahl verbessert zwar die Down­load­geschwindigkeit, allerdings sollte man vorsichtig sein, da eine zu hohe Zahl eine vorüber­gehende Sperre der IP-Adresse durch YouTube zur Folge haben kann.Das unter anderem auf Deutsch verfügbare Programm ist auf der Herstellerwebseite auch in einer portablen Fassung sowie in Versionen für Linux und Mac OS X erhältlich.Um YouTube-Kanäle, Wiedergabelisten mit Untertiteln sowie mehr als 25 Clips herunterzuladen, muss ein Lizenzschlüssel für rund 10 Euro erworben werden. Als komplett kostenlose Alternativen bieten sich beispielsweise der JDownloader oder der YouTube Downloader HD an.