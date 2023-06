YouTube könnte demnächst verschärft gegen Adblocker vorgehen

Es ist kein großes Geheimnis, dass man sich auch und insbesondere auf YouTube Werbeunterbrechungen ersparen kann, wenn man einen Adblocker einsetzt. Der Video-Plattform von Google ist das ein Dorn im Auge und YouTube könnte demnächst Gegenmaßnahmen ergreifen.

YouTube: Drei Strikes und raus

YouTube finanziert sich im Wesentlichen auf zwei Wegen: einerseits über den Verkauf von Premium-Abos, andererseits über Werbung. Offiziell bekommt man Reklame nämlich nur dann weg, wenn man monatlich rund zwölf Euro nach Mountain View überweist. Vor allem auf dem PC gibt es aber eine Möglichkeit, YouTube ohne Unterbrechungen mit "Produktinformationen" zu sehen, nämlich indem man einen Adblocker einsetzt.Doch wie der Redditor Reddit_n_Me entdeckt hat, könnte damit bald Schluss sein (via GameStar ). Denn er hat eine Einblendung zu sehen bekommen, die ihm mitteilt, dass sein Player nach weiteren drei Videos geblockt wird - natürlich nur dann, wenn er bis dahin nicht seinen Werbeblocker ausschaltet.Darin schreibt YouTube, dass es aussieht, als würde hier ein Adblocker zum Einsatz kommen. Es kommt zu einer Sperre, so die Video-Plattform weiter, es sei denn, man schaltet das Addon aus oder richtet für YouTube eine Ausnahme ein. In weiterer Folge klärt der Dienst den jeweiligen Nutzer auf, dass Werbung es Milliarden von Nutzern ermögliche, dass YouTube für sie kostenlos bleibt. Schließlich wird man auch noch darauf hingewiesen, dass man die Werbungen per YouTube Premium wegbekommt.Derzeit ist nicht klar, ob YouTube dieses "Drei Strikes und du bist raus"-Prinzip durchzieht. Aktuell scheint es sich hier um einen Test mit einer kleinen Gruppe an Nutzern zu handeln. Eine weitere Frage ist, wie die Anbieter von Werbeblockern darauf reagieren würden, denn in der Regel führen solche Maßnahmen zu einem (technischen) Katz-und-Maus-Spiel, bei dem sich die Adblocker letztlich durchsetzen.