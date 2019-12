Shark007 Standard Codecs - Umfassendes Codec-Paket

Einfach alles abspielen

Rundum-Sorglos-Codec-Paket

Will man Mediendateien abspielen, kommt man ohne die passenden Codecs nicht weit. Um die Wiedergabe von möglichst vielen Formen von Audio- und Video-Dateien zu ermöglichen, wurde eine Vielzahl von Codecs vom bekannten Entwickler Shark007 im-Paket zusammengefasst.Codecs - bezeichnet nach einer Wortkombination aus Coder und Decoder - sorgen dafür, dass Rechner mit Mediendateien umgehen können, die auf verschiedene Arten komprimiert und codiert wurden. Dabei ist es für die Möglichkeit zur umfassenden Wiedergabe nötig, möglichst viele Codecs auf dem Rechner zu versammeln. Unter der Überschrift "Standard Codecs for Windows 7 and 8" bringt der bekannte Entwickler Shark007 die wichtigsten Codecs für Windows zusammen.Einmal heruntergeladen, macht es das umfassende Codec-Paket möglich, so gut wie alle Audio- und Video-Dateien abzuspielen. Dabei erweitert das Programm beispielsweise auch die im Windows Media Player enthaltenen Codecs. Besonders praktisch: Der mit dem Codec-Pack ausgelieferte Installer entfernt automatisch vorher installierte Codec-Pakete, bevor die entsprechenden Dateien in den Windows-Media-Player integriert werden. An dieser Stelle muss aber erwähnt werden, dass es bei der Installation von Codecs immer auch zu Problemen mit schon installierten Codec-Paketen kommen kann.Zu den offiziell unterstützten und durch das Paket abspielbaren Dateitypen zählen unter anderem amr, mpx, ofr, divx, mka, ape, flac, evo, flv, m4b, mkv, ogg, ogv, ogm, rmvb und xvid. Alle diese Dateitypen können nach der Installation des Codec-Pakets mit dem Windows Media Player wiedergegeben werden. Die entsprechende Option findet sich im Rechtsklick-Kontext-Menü. Mit der "Settings Application" können Nutzer außerdem individuelle Codec-Einstellungen vornehmen und verwalten.Die "Standard Codecs for Windows 7 and 8"-Sammlung bringt alles mit, was sich Windows Nutzer in Sachen Codec-Paket wünschen können. Dazu bietet die Software-Sammlung mit Funktionen wie der "Settings Application" und der umfassenden Media-Player-Integration mehr als andere Codec-Pakete mit.