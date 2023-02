Protz & Glücksspiel-Werbung: YouTuber soll 480.000 Euro Strafe zahlen

Als YouTuber und Streamer hat sich Ron Bielecki damit einen Namen gemacht, dass er gern pöbelt und mit Partyexzessen prahlt. Dank seiner Sponsoren kann er sich wohl einen ausschweifenden Lebensstil leisten - doch diese fallen ihm nun auf die Füße.

Enormer Tagessatz

Zusammenfassung YouTuber und Streamer Ron Bielecki erhält Strafe über 480.000 Euro.

Anlass: Werbung für illegales Glücksspiel in Streams und auf Kanälen.

Behörde schätzt Vermögen aufgrund von Prahlereien im Internet

Staatsanwaltschaft muss nicht Bücher des Beschuldigten prüfen

Bielecki legt Widerspruch ein, Prozessbeginn noch unbekannt

Haftstrafe ist möglich laut Strafgesetzbuch

Laut eines Berichts der Wirtschaftswoche hat ihm die Generalstaatsanwaltschaft Berlin jetzt einen Strafbefehl zugestellt, der eine Geldstrafe in Höhe von 480.000 Euro umfasst. Die Festsetzung der Summe orientierte sich dabei auch an dem Vermögen des Streamers, das von der Behörde aufgrund seiner Prahlereien im Internet geschätzt wurde. Das Amtsgericht Tiergarten hat diesem Vorgehen seinen Segen gegeben.Der Strafbefehl beruht auf dem Vorwurf, Bielecki habe Werbung für illegales Glücksspiel gemacht. In 51 Fällen soll er in seinen Twitch-Streams selbst an entsprechenden Glücksspiel-Events von Anbietern, die in Deutschland keine Lizenz besitzen, teilgenommen haben, in 37 Fällen habe er auf seinen Kanälen auch Werbung für diese gemacht. Beides ist illegal, wobei die Werbung das hauptsächliche Problem ist. Diese kann in besonderen Fällen sogar mit einer Haftstrafe belegt werden, so steht es im Strafgesetzbuch.Bielecki gehört zu einer ganzen Szene von sogenannten Casino-Streamern, bei denen es quasi zur Normalität gehört, mit dem Reichtum anzugeben, den man an den Tischen erlangt hat. Ob dies nun der Realität entspricht oder nicht.Der Staatsanwaltschaft genügt dies allerdings, ein vorhandenes Vermögen als gegeben anzunehmen. Die Bücher des Beschuldigten müssen nicht extra geprüft werden, um die Annahmen zu untermauern. So wurde der Tagessatz auf 4000 Euro festgesetzt, was einem überdurchschnittlichen Einkommen entspricht. Gegen den Strafbefehl hat der Streamer den Angaben zufolge Widerspruch eingelegt. Jetzt wird die Sache also vor Gericht verhandelt, wann der Prozess beginnt, ist noch nicht bekannt.