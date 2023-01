Rallye- & YouTube-Star Ken Block verunglückt tödlich mit Schneemobil

Er war der wohl berühmteste Rallyefahrer der Gegenwart und dank seiner YouTube-Präsenz vielleicht sogar aller Zeiten, die Rede ist von Ken Block. Der für seine spektakulären Drift-Videos bekannte 55-Jährige ist nun bei einem Schneemobilunfall in Utah ums Leben gekommen.

"Visionär, Pionier und Ikone"

Der Rennfahrer Ken Block dürfte wohl auch jedem Gamer ein Begriff sein, der sich für Rennspiele interessiert, denn Block und sein Team Hoonigan Racing durften in kaum einem Titel dieses Genres fehlen. Er war auch ein Social-Media-Star und hat auf YouTube rund zwei Millionen Abonnenten, viele dürften seine spektakulären Drift-Videos (die oftmals im Rahmen sogenannter Gymkhana-Turniere gedreht wurden) auch von Twitter, Facebook und Co. kennen.Doch wie unter anderem ESPN berichtet, ist Block gestern im Alter von 55 Jahren bei einem Unfall im US-Bundesstaat Utah ums Leben gekommen. Block ist in der Nähe seines Wohnortes bei einer Schneemobilfahrt verunglückt, wie Hoonigan in einem Statement bestätigt hat."Mit tiefem Bedauern müssen wir bestätigen, dass Ken Block heute bei einem Schneemobilunfall verstorben ist. Ken war ein Visionär, ein Pionier und eine Ikone. Und vor allem ein Vater und Ehemann. Wir werden ihn sehr vermissen", schreibt das von Block selbst gegründete Rennsport-Team.Das Wasatch County Sheriff's Office hat dazu via Facebook weitere Details bekannt gegeben: "Der Fahrer, Kenneth Block, ein 55-jähriger Mann aus Park City, Utah, war mit einem Schneemobil auf einem steilen Abhang unterwegs, als das Schneemobil umkippte und auf ihm landete. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte."Die Karriere von Block ist sicherlich beispiellos. Denn der Kalifornier war Mitgründer der bekannten Skater-Schuhmarke DC Shoes, er verkaufte diese aber 2004 und gab seinen Job als Marketing-Manager auf, um sich seiner Rennfahrerkarriere zu widmen. Er startete zwar in der Rallye-Weltmeisterschaft, die ganz großen Erfolge blieben ihm dort aber verwehrt.Im Rallycross erging es Block besser, zu weltweiter Berühmtheit verhalfen ihm aber seine Gymkhana-Auftritte bzw. die in diesem Rahmen aufgenommenen Videos. Das wohl bekannteste ist eine Fahrt durch San Francisco, für deren Aufnahme Teile der Westküsten-Metropole gesperrt wurden.