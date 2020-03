YouTube Downloader HD - Videos von YouTube herunterladen

Einfach, aber effektiv

Der Name ist Programm

Mit dem kostenlosen YouTube Downloader HD in der aktuellen Version 2.9.72 (Portable) lassen sich spielend leicht beliebige Videos von YouTube herunterladen, sodass sie auch lokal als Dateien auf dem PC zur Verfügung stehen. Zudem können Videos im FLV-Format von der Plattform optional auch in eine AVI- (XVID) oder MP4-Datei umgewandelt werden.Das simple Tool kommt in der hier angebotenen Portable-Edition ohne Installation aus, funktioniert aber ansonsten wie die meisten Wettbewerber: Nach dem Eintragen der gewünschten YouTube-Internetadresse in das dafür vorgesehene Feld lässt sich noch der Dateispeicherort angeben und anschließend steht das Video nach dem Download-Prozess als Datei auf der Festplatte zur Verfügung. Vorab lässt sich noch die gewünschte Qualität festlegen: Low Quality 240p als FLV oder in Form von MP4 in Normal Quality (360p), High Quality (480p), HD (720p) sowie Full HD (1080p).Wird das Video nur in der ersteren Variante angeboten, lässt es sich optional auch ins AVI- (XVID) oder MP4-Format konvertieren. Idealerweise sollte immer die bestmögliche Qualität ausgewählt werden, da das Programm erkennt, wenn das Video nur in geringerer Auflösung vorhanden ist und dementsprechend die nächstniedrigere Stufe anbietet.Der YouTube Downloader HD macht das, was er verspricht: Das Herunterladen von Bewegtbildern von Googles Videoplattform. In HD-Auflösung geschieht dies allerdings nur, wenn die Quelldatei dies auch hergibt. Große Pluspunkte sind der Verzicht auf Installation sowie Werbung. Wer nur an der Ausgabe als Audiodatei interessiert ist, kann auf Programme wie den Free YouTube to MP3 Converter oder bei anderen Formatwünschen wahlweise natürlich auch auf die mittlerweile weitverbreiteten Online-Converter zurückgreifen.