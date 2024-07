XMind Download & Installation

Mit dem XMind Download erstellen spielend leicht optisch ansprechende Mindmaps und Diagramme, in denen Sie Ideen und andere Informationen visualisieren.Das in der Basisversion kostenlos nutzbare XMind 24.04.10311 punktet dabei unter anderem mit einer modernen Benutzeroberfläche, zahlreichen Vorlagen und einfach zu bedienenden Formatierungswerkzeugen. In der Pro-Version wächst der Funktionsumfang noch einmal deutlich an.XMind läuft unter Windows 10 und Windows 11 (nur 64-Bit), während der Installation müssen Sie sich mit einem (kostenlosen) Benutzerkonto einloggen. Ist dieses nicht vorhanden, können Sie ein solches direkt aus der Anwendung heraus erstellen. XMind ist außerdem für Mac OS , Linux, Android und iOS verfügbar.Standardmäßig steht auch bei XMind das gewählte Hauptthema im Zentrum neuer Mindmaps. Von diesem ausgehend erstellen Sie mehrere verzweigte Knoten und Unterkategorien, welche sich so um das eigentliche Thema herum verteilen. Verschiedene Farben, Schriftarten- und -größen, aber auch Umrandungen und Symbole helfen dabei, Ideen oder Konzepte grafisch darzustellen. Zusätzlich zeichnen Sie manuelle Verbindungen und Zusammenfassungen in Ihre Mindmaps ein.Um verschiedene Arten von Informationen optimal veranschaulichen zu können, bietet XMind eine Reihe unterschiedlicher Vorlagen. Neben klassischen Mindmaps erzeugen Sie so kurzerhand etwa Tabellen, Baumdiagramme, Zeitleisten, Organigramme und vieles mehr. Mindmaps können jederzeit gedruckt und exportiert werden.Highlights von XMind sind außerdem der Zen- und Pitch-Modus: Ersterer ist ein, in dem optionale Elemente und sonstige Ablenkungen auf dem Bildschirm reduziert werden, um so die Konzentration zu erhöhen. Der Pitch-Modus wandelt Mindmaps hingegen mit nur einem Klickum. Beide Funktionen sind kostenlos aber nur eingeschränkt nutzbar.Diese Limitierungen entfallen erst mit dem Abschluss eines Abonnements für die Pro-Version , die noch weitere Vorteile mitbringt. Dazu zählen die Möglichkeit zum Einfügen mathematischer Gleichungen, Audio-Notizen sowie Anhänge und mehr Exportoptionen.Mit XMind 8 gibt es eine weitere Mindmapping-Software desselben Herstellers, die ohne Benutzerkonto auskommt und eine eher klassisch aussehende Benutzeroberfläche besitzt. Eine komplett kostenlose Alternative gibt es etwa mit FreeMind