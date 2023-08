YouTube finanziert sich in erster Linie durch Werbung, das dürfte jedem klar sein, der die Seite besucht. In den letzten Jahren die Rate an ausgespielten Anzeigen stark erhöht, nun wird es zudem schwerer, diese zu überspringen. Außerdem erhält der Player eine optische Neuerung.

Google hat vor einer Weile seine Premium-Schiene eingeführt, diese bringt nicht nur zusätzliche Inhalte wie einen Musik-Streaming-Dienst mit sich, sondern eliminiert vor allem auch die Werbung auf der Video-Plattform. Das Mehr an Produktinformationen ist zuletzt auch durchaus spürbar geworden. Was den Nutzern nicht gefällt, ist für die Google aber eben bares Geld, denn Anzeigen bringen mehr ein, wenn man sie nicht überspringt oder überspringen kann.Und hier müssen sich die Anwender auf eine Änderung der Oberfläche einstellen, die sicherlich kaum jemandem gefallen wird: Denn laut einem Bericht von SearchEngineLand (via 9to5Google ) testet YouTube derzeit einen wesentlich kleineren "Werbung überspringen"-Button. Dieser erscheint im Zuge längerer Werbungen, im neuen Design ist er aber eben spürbar geschrumpft. Hintergrund ist hier sicherlich der Wunsch von Google und seinen Werbepartnern, das Wegklicken der Werbung zu erschweren bzw. dass diese den Button "besser" übersehen.YouTube hat die Änderung gegenüber SearchEngineLand bestätigt und schreibt: "Unser Ziel ist es, ein einheitlicheres Nutzererlebnis zu schaffen, das mit dem im letzten Jahr angekündigten neuen Look and Feel auf YouTube übereinstimmt."Das ist allerdings nicht die einzige Änderung, die auf Nutzer zukommt und auch die zweite gefällt vermutlich nicht jedem: Denn künftig wird der Browser- bzw. Desktop-Player runde Ecken haben, zumindest in der Standard-Größe. Wem das nicht gefällt, der kann diese nur wegbekommen, wenn er das Video im Browser-Fenster oder dem Display maximiert.