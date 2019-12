YouTube Song Downloader - Musik von YouTube herunterladen

Musik-Downloader

Einstellungsmöglichkeiten

Mit dem kostenlosen YouTube Song Downloader 2019.19.15 laden Sie Musikvideos von YouTube herunter und speichern diese wahlweise als Audio- oder Video-Datei auf Ihrer Festplatte ab. Neben der Suche nach einzelnen Songs ermöglicht das Tool dabei auch das Finden und Herunterladen kompletter Alben.Nach dem Programmstart geben Sie einfach den gewünschten Songtitel oder Künstlernamen in das Suchfeld ein und schicken Ihre Anfrage ab. Wenige Sekunden später listet die Software die Suchergebnisse in einer Übersicht mit Vorschau­bild und Spielzeit ab. Dabei greift der YouTube Song Downloader auf das gesamte Videoarchiv der beiden Streaming-Plattformen YouTube und Vevo zurück.Vor dem Download können Sie direkt in der Trefferliste in die Songs hineinhören und das zugehörige Video ansehen. Haben Sie das gewünschte Lied gefunden, können Sie sowohl den Videoclip herunterladen als auch nur den Song als Audiodatei abspeichern. Besonders praktisch: Für jedem Song wird automatisch die Version mit der besten Tonqualität herausgesucht. Auf Wunsch kann auch die Lautstärke aller Lieder angeglichen werden.Möchten Sie nicht nur einzelne Titel, sondern vollständige Alben zu Ihrer Musiksammlung hinzufügen, bietet sich die Albumsuche der Software an. Auch hier können Sie sowohl nach dem Interpreten oder dem Titel des Albums suchen und dieses anschließend herunterladen - sofern es denn auf einer der beiden Plattformen verfügbar ist.Über die Programmeinstellungen stellen Sie die zu nutzenden Dateiformate ein. Bei Audio­dateien unterstützt die Software die Formate MP3, AAC, Opus und Vorbis, bei Videodateien die Formate MPEG4, AVI sowie MKV.Sie können den YouTube Song Downloader ohne Einschränkungen des Funktionsumfangs kostenlos nutzen, allerdings wird im Haupt­fenster ein Werbebanner eingeblendet. Dieses verschwindet beim Kauf der Plus-Version.Ein ähnliches Programm zum herunterladen von Musik via YouTube gibt es etwa mit MP3jam