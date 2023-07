Preiserhöhung in Sicht: YouTube Premium und Music werden teurer

Nach der Preiserhöhung des Familien-Abos wird YouTube Premium nun auch für Einzelpersonen teurer. In den USA werden bereits 13,99 Dollar pro Monat fällig. Man kann davon ausgehen, dass die Preise auch in Deutschland um circa 2 Euro steigen dürften.

Preise in den USA steigen - zieht Europa nach?

Was sind die Vorteile von YouTube Premium?

Zusammenfassung YouTube Premium wird teurer: 13,99 US-Dollar, ca. 14 Euro in DE.

YouTube Music (Premium) erhöht auf 10,99 US-Dollar, ca. 11 Euro in DE.

YouTube Premium über iOS App teurer: 18,99 US-Dollar, ca. 19 Euro in DE.

Die Preisspirale bei Streaming-Diensten dreht sich weiter nach oben. Werden für YouTube Premium samt werbefreiem Video- und Musik-Streaming in Deutschland derzeit 11,99 Euro pro Monat fällig, könnte sich der Preis zeitnah auf monatlich 13,99 Euro erhöhen. Anhaltspunkt dafür ist die aktuell in den Vereinigten Staaten (USA) durchgeführte Preiserhöhung auf 13,99 US-Dollar.Im gleichen Atemzug erhöht Google am Heimatmarkt den Preis für YouTube Music (Premium) von einst 9,99 US-Dollar auf 10,99 US-Dollar. Auch beim reinen Musik-Streaming-Dienst dürfte man in Europa somit nachlegen und zukünftig 10,99 Euro pro Monat aufrufen. Die Differenz zum umfangreicheren YouTube Premium würde sich somit von zwei auf drei Euro erhöhen.Schließt man das YouTube Premium-Abo über die YouTube-App für Apple iOS ab, muss weiterhin mit Zusatzkosten gerechnet werden. Aktuell werden hier in Deutschland 15,99 Euro pro Monat berechnet, in den USA steigt der Preis jetzt auf stolze 18,99 US-Dollar. Grund dafür sind die von Apple aufgerufenen Gebühren in Höhe von 30 Prozent, die Google direkt an seine Kunden weitergibt.In erster Linie steht YouTube Premium für eine Wiedergabe von YouTube-Videos ohne Werbung. Um den Preis von 11,99 Euro und mehr pro Monat zu rechtfertigen, koppelt Google die Werbefreiheit mit YouTube Music. Einzeln wird diese nicht angeboten. Weitere Vorteile sind unter anderem die Download-Möglichkeiten und die damit verbundene Offline-Wiedergabe sowie die Nutzung der jeweiligen mobilen Apps im Hintergrund, etwa bei Livestreams.