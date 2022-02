Windows 11 übernimmt Aero-ähnliches Design von Windows 7

In den letzten Jahren hat sich das Aussehen der Benutzeroberfläche von Windows stark verändert. Sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11 zogen neue Design-Elemente ein. Jetzt sieht es so aus, als ob ein "Klassiker" von Windows 7 zurückkehrt, der Aero-Glass-Effekt.

Umgestaltung des UI

Das meldet das Online-Magazin Windows Latest und bezieht sich dabei auf eine von Microsoft vermutlich unabsichtlich gezeigte Änderung in einem Developer Webcast (bei YouTube zu sehen ). Mit der Veröffentlichung von Windows 8 und seinem Nachfolger Windows 10 hat Microsoft die Unterstützung für abgerundete Ecken und Aero Glass zugunsten einer flachen und farbneutralen Benutzeroberfläche aufgegeben. Stattdessen wurden die Effekte weiterentwickelt und grob überarbeitet.Windows 11 hat dabei die Unterstützung für abgerundete Ecken bereits wieder bekommen, und nun hat es den Anschein, dass das nächste große Update eine neue "alte" Designfunktion enthalten wird, die dem Aero-Effekt von Windows 7 stark ähnelt.Transparente Titelleisten könnten demnach für herkömmliche Windows-Anwendungen zurückkehren. Das würde allerdings auch wieder eine grundlegende Veränderung des Aussehens des Windows-Betriebssystems darstellen. Microsoft beabsichtigt, die Top-Level-Fenster und App-Pop-ups mit einem neuen Transparenzeffekt aufzufrischen, bei dem es sich um "Acrylic" oder eine Neuentwicklung handeln könnte. Derzeit sind die Entwickler mit der Einbindung des Mica-Effekts (eine neue Art von Transparenzeffekt, wir berichteten ) beschäftigt.Bisher sieht man den Mica-Effekt nur in ausgewählten Apps, während der Rest der App-Fenster das einfache Aussehen von Windows 11 hat. Anhand eines Screenshots von Windows Run, der während des Webcasts des Windows Developer-Programms im Januar geteilt wurde, kann man nun vermuten, wie sich Microsoft die Änderung vorstellt. Leider ist er aufgrund des Ausschnitts sehr pixelig, aber man erkennt sehr gut, was sich verändert hat.Das Aero Glass-Design in Windows 7 oder auch zuvor in Windows Vista verlieh der Titelleiste der App, also dem Menü, das Schaltflächen wie Minimieren, Maximieren und Schließen enthält, ein weiches und durchscheinendes Aussehen. Problem an der Darstellung war früher der unglaubliche Ressourcenhunger solcher Effekte. Windows 11 Version 22H2, auch bekannt als Sun Valley 2, könnte indessen diesen Look für App-Titelleisten verbessert zurückbringen. Wir sind gespannt, was die nächsten Builds davon zeigen werden.