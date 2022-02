Windows 11 erinnert, wenn der PC Anforderungen nicht erfüllt

Microsoft hat nach Kritik im Herbst 2021 die Regelungen geändert, nach denen Windows 11 nur unter bestimmten Hardware-Voraussetzungen installiert werden kann. Nun werden Nutzer, die Windows 11 auf nicht 100 Prozent kompatibler Hardware nutzen, daran erinnert.

Bewandtnis bleibt noch unklar

Das meldet das Online-Magazin GHacks . Microsoft testet demnach derzeit eine Zusatz-Funktion in Windows 11, die Nutzer daran erinnern soll, wenn die Systemanforderungen nicht vollständig erfüllt sind. Im Grunde dürfte eine solche Warnung zwar redundant sein, denn wer Windows 11 auf einem Gerät nutzt, welches nicht vollständig die Systemvoraussetzungen erfüllt, weiß das bereits und hat Wege eingeleitet, die Mindestanforderung zu umgehen Microsoft hatte extra Optionen eingeführt, mit denen die Prüfung der Systemanforderungen während der Installation umgangen werden kann, hat aber deutlich gemacht, dass dies nicht empfohlen wird. Der Twitter-Nutzer Albacore hat nun die neue Erinnerung in der Einstellungs-App entdeckt und gepostet:Auswirkungen auf die Funktionalität der Windows-Installation gibt es nicht. Allerdings könnte es mit dem Hinweis eine ganz andere Bewandtnis haben: Microsoft hatte im Herbst auch mitgeteilt, dass "inkompatible" Windows 11-Geräte in Zukunft möglicherweise keine Updates erhalten werden . Damals schon kam die Frage auf, was das genau bedeuten soll, denn Microsoft blieb recht schwammig. Viele Nutzer habe es so verstanden, dass künftige Updates, konkreter gesagt die nächsten Funktionsupdates, auf inkompatiblen Geräten nicht installiert werden können. Dann würde Microsoft die Systemanforderungen voll durchsetzen.Der Hinweis kann vielleicht so verstanden werden, dass Microsoft nach einigen Erinnerungen die Upgrade-Fähigkeit beschränkt und neue Windows 11-Versionen nur freigegeben werden, wenn die Hardware voll kompatibel ist. Aktuell sind das aber nur Spekulationen.