ThisIsWin11 Download - Tweaks und Tour durch Windows 11

Der Download von ThisIsWin11 gibt einen Überblick über die Neuerungen in Windows 11 und stellt zudem Werkzeuge zum System-Tuning bereit.Das Open Source-Tool erfüllt somit gleich zwei Aufgaben: Einerseits will es Nutzernund andererseits fortgeschrittenen Anwendern Möglichkeiten in die Hand geben,. ThisIsWin11 ist aktuell in der Version 0.85 verfügbar.ThisIsWin11 erfordert keine Installation und ist daher nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs sofort startklar. Da sich das Tool explizit an Nutzer von Windows 11 richtet, sollte es nicht auf älteren Versionen des Betriebssystems ausgeführt werden.Nach dem Start beginnt ThisIsWin11 mit einerin englischer Sprache und stellt Schritt für Schritt die Neuerungen von Windows 11 vor. Dazu zählen das veränderte Design des Startmenüs, des Actions-Centers oder des Dateimanagers. Weitere Themen sind beispielsweise die überarbeiteten Systemeinstellungen, Widgets oder Neuigkeiten für Gamer. Für viele dieser Punkte besteht die Möglichkeit, diese direkt durch einen Klick im System aufzurufen.Über die linke Menüleiste stehen in ThisIsWin11 noch weitere Funktionen bereit. Der Abschnitt "System" bündelt, beispielsweise können unerwünschte Effekte abgeschaltet sowie Widgets und die automatische Anordnung von Fenstern deaktiviert und nicht benötigte Symbole aus der Taskleiste entfernt werden. Aber auch das Sammeln von Diagnose- und Telemetriedaten sowie die Standortbestimmung stellen Sie hier ab.Im Bereich "Apps" können nicht mehr benötigte Windows-Apps in einen Papierkorb verschoben und vom System entfernt werden. Hierbei ist auch eine Bloatware-Liste verfügbar, mit der sich vorinstallierte Apps noch leichter entfernen lassen.Über den Abschnitt "Packages" sind mit nur wenigen Klicks individuelle Installationspakete für den Paketmanager Winget zusammengestellt. Durch diese landen dann essenzielle Anwendungen nach einer vollständigen Neuinstallation des Betriebssystems schnell wieder auf der Festplatte.Darüber hinaus enthält ThisIsWin11 Automatisierungen für verschiedene Aufgaben, etwa zum Löschen nicht benötigter Daten, und die Möglichkeit, eigene Tweaks in Form von Erweiterungen einzubinden.