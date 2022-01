Windows 11: Erste Bilder zeigen neues Design des Task-Managers

Findige Leaker sind innerhalb der jüngsten Windows 11 Insider Preview auf ein neues Design des Task-Managers gestoßen, das Microsofts Bemühungen um einen einheitlichen Look un­ter­streicht. Erste Screenshots zeigen nun die auf­ge­frisch­te Op­tik der Prozess- und Ressourcenanzeige.

Mehr als nur runde Ecken: Ein Neuanstrich für den Task-Manager

Die Redmonder sind bemüht, sich von Altlasten zu trennen. Während beliebte Apps wie Notepad, Fotos und Paint in der Vergangenheit bereits eine Frischzellenkur erhalten haben, steht nun auch der Task-Manager auf dem Programm der Entwickler. Erneut ist es unter anderem der Leaker FireCube (via OnMSFT ), der das neue Design zum Vorschein bringt: "Es ist versteckt und größtenteils kaputt, aber es bestätigt, dass Microsoft an der Neugestaltung des Task-Managers arbeitet", so der Twitter-Nutzer.Tatsächlich kann das neue Design des Task-Manager unter Windows 11 scheinbar nur mit Hilfe des Insider Preview Builds 22538 und ViveTools ( Anleitung ) erzwungen werden. Wie es zu erwarten war, zeigt sich die Optik daraufhin mit zeitgemäßen WinUI-Elementen und dem bekannten Mica-Effekt. Zudem verabschiedet sich Microsoft von klassischen Registerkarten und setzt in der aktuellen Dev-Version auf eine Seitenleiste, wie sie Nutzer bereits aus dem aktuellen Einstellungen-Menü kennen.Was dem alten Task-Manager fehlt, kommt im neuen Design zum Einsatz - der Dark Mode. Außerdem implementieren die Entwickler eine neue, im oberen Bereich zu sehende Ressourcenanzeige, die in jedem Menü zusätzlich über die Auslastung des Prozessors, Arbeitsspeichers, Netzwerks, Festplatten- und SSD-Speichers und der Grafikkarte informiert. Bisher ist unklar, ob Microsoft die Arbeiten am neuen Windows 11 Task-Manager bis zum nächstgrößeren "Sun Valley 2"-Update (22H2) im Spätsommer dieses Jahres abschließen kann.