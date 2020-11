SysGauge - Kostenlose Überwachung von Systemressourcen

Wichtige Systemwerte im Blick

Datenexport und Überwachungsregeln

SysGauge 7.5.12 ist ein äußerst umfangreiches Programm zum Überwachen dutzender Systemeigenschaften. Dazu zählen Werte wie die Prozessorauslastung, die aktuelle Speicher­belegung, Übertragungsgeschwindigkeiten im Netzwerk oder die momentanen Festplatten­aktivitäten. Durch verschiedene Ansichten behalten Sie alle Werte übersichtlich im Blick. Für den privaten Gebrauch ist SysGauge in der Basisversion dabei kostenlos.Nach dem Start zeigt SysGauge die verfügbaren Daten in einer geordneten Übersicht und in Echt­zeit an. Sämtliche Werte liegen entweder als Grafiken, Tachometer oder Tabellen vor. Auf Wunsch lassen sich die zu kontrollierenden Systemressourcen anpassen und so nicht nur der lokale PC, sondern auch weitere Rechner im Netzwerk überwachen.SysGauge zeigt unter anderem die Auslastung von CPU und Arbeitsspeicher an, listet laufende Prozesse mit detaillierten Informationen auf und macht Angaben zum Platzverbrauch auf Festplatten sowie zu den Lese- und Schreibraten. Weitere Programmkomponenten überwachen etwa Netzwerkaktivitäten und Freigaben.Weiter kann SysGauge alle erfassten Daten in verschiedenen Dateiformaten abspeichern. Dazu gehören HTML, PDF, TXT und XML. Über die Programmeinstellungen lassen sich Regeln erstellen. Zum Beispiel können Sie einen Alarmton abspielen oder den PC abschalten, sobald die CPU-Auslastung einen bestimmten Schwellenwert überschritten hat.Für den professionellen und kommerziellen Einsatz ist SysGauge außerdem in erweiterten Versionen erhältlich, mit denen sich noch mehr Ressourcen gleichzeitig überwachen lassen und die erweiterte Export- und Benachrichtigungsfunktionen bieten. Ein genauer Funktions­vergleich findet sich auf der Herstellerseite Ein ähnliches Programm, das sich vor allem zum Überwachen von Computern im Netzwerk eignet, gibt es mit dem PRTG Network Monitor