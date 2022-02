Gerüchte zu Windows 12: Microsoft könnte Entwicklung im März starten

Der Redmonder Konzern Microsoft könnte in den nächsten Jahren ein weiteres Betriebssystem auf den Markt bringen. Erste Berichte deuten darauf hin, dass die Entwicklung von Windows 12 im kommenden Monat startet. Die Gerüchte sind jedoch noch mit Vorsicht zu genießen.

Aktuellen Informationen zufolge soll Microsoft im März mit der Arbeit an Windows 12 beginnen. Wie Deskmodder schreibt, hat Microsoft in letzter Zeit nach Mitarbeitern gesucht, die das Team bei der Entwicklung unterstützen. Außerdem hatte auch der Sicherheitsexperte und als Microsoft MVP ausgezeichnete Twitter-Nutzer SwiftOnSecurity über Windows 12 berichtet. In einem Tweet hatte er scherzhaft behauptet, dass das Betriebssystem zwei Sicherheitschips benötigt und so auf die Debatte zur TPM-Pflicht von Windows 11 angespielt. Inzwischen wurde der Post wieder gelöscht.Sollten sich die Gerüchte als wahr herausstellen, bleibt immer noch offen, wann Windows 12 veröffentlicht werden könnte. Da Microsoft erst im letzten Jahr Windows 11 auf den Markt gebracht hatte, ist davon auszugehen, dass das nächste Betriebssystem erst in ein paar Jahren zur Verfügung steht. Die Redmonder möchten sich wohl vom Windows 10-Unterbau verabschieden und weitestgehend von vorne anfangen, sodass die Entwicklung sich über einen längeren Zeitraum hinziehen dürfte.Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich lediglich um Gerüchte handelt. Bislang gibt es noch keine Bestätigung dafür, dass die Redmonder tatsächlich ein neues Betriebssystem entwickeln wollen. Microsoft hat sich bisher auch nicht offiziell zu dem Thema geäußert. Es wäre denkbar, dass in den nächsten Monaten weitere Details zu Windows 12 an die Öffentlichkeit gelangen, sofern Microsoft wirklich an dem Projekt arbeitet.