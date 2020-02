"Seuchen-Simulator" Plague Inc. wurde in China für illegal erklärt

Das Coronavirus hält die Welt im Atem und hat Auswirkungen auf prak­­tisch alle Bereiche des Lebens, natürlich auch auf die Technik. Hier sind die Folgen sogar besonders schwerwiegend, teilweise auch auf fast kuriose Art und Weise - etwa beim Seuchen-Simulator Plague Inc.

Spiel wurde für illegal erklärt

Als das Interesse der Weltöffentlichkeit am Coronavirus anstieg, wurde auch die Popularität des ursprünglich nur als Mobilspiel verfügbaren Games Plague Inc. neu entfacht. Das führte so weit, dass die Macher Ndemic Creations Ende Januar vor ihrem eigenen Produkt warnen mussten. Denn die Entwickler mussten betonen, dass Plague Inc. zwar auf realen Überlegungen basiert, man aber keine Rückschlüsse auf die Wirklichkeit und vor allem die Ausbreitung des Coronavirus ziehen sollte.Dennoch erlebt Plague Inc. nach wie vor einen unglaublichen Boom und es kommt auch zu dem, was die Macher nicht wollen: Das Spiel wird zur Informationsquelle zum Thema Pandemie. Die chinesischen Behörden zogen nun die Notbremse, denn Plague Inc. wurde im Ursprungsland von Covid-19 aus dem Verkehr gezogen.Wie The Verge berichtet, wurde das Spiel aus dem App Store entfernt, es ist nicht bekannt, ob das auch für den Play Store von Google gilt. Es ist jedoch anzunehmen, dass das nicht ausschließlich Apple betrifft, sondern Plague Inc. von allen Plattformen verbannt worden ist.Ndemic Creations hat mitgeteilt , dass man davon vor kurzem erfahren habe. Die "Cyberspace Administration of China" hat die Inhalte des Spiels als "illegal" eingestuft. Weiter haben die chinesischen Behörden die Sache aber nicht erklärt.Es ist Ndemic nicht bekannt, ob die Verbannung mit dem Coronavirus zusammenhängt und warum das Spiel plötzlich illegal ist - man kann aber sicherlich stark davon ausgehen, dass ein Zusammenhang besteht. Man will sich mit den Behörden in Verbindung setzen, um die Angelegenheit zu klären und wieder eine Freigabe zu erreichen.