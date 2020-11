Sandboxie Plus Download - Isolierte Programmumgebungen

Sandboxie Plus Download & Installation

Erweiterter Sandboxie-Fork

Programme in Sandboxie Plus sicher ausführen

Der Download von Sandboxie Plus ermöglicht das Erstellen isolierter Umgebungen, in denen unbekannte Programme nahezu ohne Risiko ausgeführt werden können.Hierzu generiert die quelloffene Software vom Betriebssystem abgesonderte Bereiche, in denen sich dann Programme installieren und starten lassen, ohne dass diese Änderungen an Windows oder weiteren Bereichen der Festplatte vornehmen können. Damit eignet sich Sandboxie etwa zum Testen potentiell unsicherer Software. Aktuell steht Sandboxie Plus in der Version 0.4.3 zum Download bereit.Sandboxie Plus ist in separaten Versionen für die 32-Bit- und 64-Bit-Versionen von Windows 10 verfügbar und kann sowohl regulär installiert als auch für eine portable Nutzung entpackt werden. Während der Installation muss möglicherweise ein Warnhinweis durch den Microsoft Smart Defender durch Klicks auf "Weitere In­for­ma­tio­nen" und "Trotzdem ausführen" bestätigt werden. Der Entwickler weist außerdem darauf hin, dass manche Virenscanner die Software als schädlich einstufen könnten - Schuld daran sei der Einsatz unsignierter Zertifikate Sandboxie wurde bereits 2004 veröffentlicht und wechselte Anfang 2020 zu einer Open-Source-Lizenz (GPLv3), um die Weiterführung des Projektes zu ermöglichen. Sandboxie Plus ist ein auf dem Quellcode basierender Fork, der einige Verbesserungen enthält und dessen Funktionsumfang in Zukunft deutlich ausgebaut werden soll. Schon jetzt präsentiert sich Sandboxie Plus mit einer neuen Benutzeroberfläche, die Funktionsweise bleibt aber identisch.Wie der Name Sandboxie Plus bereits vermuten lässt, stellt diese Software eine sichere Um­ge­bung, auch Sandbox genannt, bereit, in welcher dann Programme isoliert vom Be­triebs­sys­tem gestartet werden. Sämtliche Zugriffe auf die Festplatte werden dabei in einen eigenen Bereich umgeleitet.Hierbei beschränkt sich Sandboxie Plus nicht darauf, Dateizugriffe umzulenken. Auch An­fra­gen an die Registry können abgefangen und umgeleitet wer­den. Dies soll sicherstellen, dass das Be­triebs­sys­tem nicht von dem in der Sand­box ausgeführten Programm manipuliert wer­den kann. Dabei können sogar bestimmte Ver­zeich­nis­se und Registry-Schlüssel vollständig block­iert werden.Sandboxie Plus ist somit ideal dazu geeignet, unsicherere Anwendungen auszuprobieren, ohne dass diese einen Schaden am System anrichten können. Weiter lassen sich Programme leichter vollständig entfernen, ohne Spuren zu hinterlassen. Ein weiterer Anwendungsfall ist etwa das Surfen im Internet: Unsichere Seiten können keinen schädlichen Code auf den PC schleusen, wenn der Browser in einer isolierten Sandbox läuft.