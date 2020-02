Coronavirus: Es hagelt Konferenzabsagen, Microsoft cancelt GDC

Das Coronavirus Covid-19 hat bereits den Mobile World Congress auf dem "Gewissen", die weltgrößte Mobilfunkmesse wurde ja vor kurzem erst abgesagt. Nun hat Facebook seine F8 gecancelt und auch die Game Developers Conference (GDC) steht wohl vor dem Aus.

Bereits viele prominente Absagen

F8 auch - was passiert mit Google I/O, Build und E3?

Die GDC sollte zwischen dem 16. und 20. März 2020 in San Francisco stattfinden, doch angesichts der aktuellen Entwicklung beim Coronavirus wäre es verwunderlich, wenn sie tatsächlich wie geplant über die Bühne geht. Wenn man denn überhaupt davon sprechen kann, dass das noch etwas mit "Plänen" zu tun hat.Denn bereits gut zwei Wochen vor dem Start der Gaming-Entwickler-Konferenz, die nach der Consumer-orientierten E3 als zweitwichtigste Veranstaltung der Spielebranche gilt, wird die Liste der Teilnehmer immer dünner. Denn abgesagt haben bereits Sony, Unity Technologies, Facebook, EA, Kojima Productions, Epic Games und Iron Galaxy Studios, nun kommt ein weiterer großer Name dazu, nämlich Microsoft.Der Redmonder Konzern erläutert seine Entscheidung in einem Blogbeitrag und schreibt: "Nach einer genauen Begutachtung von Empfehlungen globaler Gesundheitsbehörden und mit einer großen Menge an Vorsicht haben wir die schwierige Entscheidungen getroffen, unsere Teilnahme an der Game Developers Conference 2020 in San Francisco abzusagen. Die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Entwicklern, Mitarbeitern und Partnern auf der ganzen Welt ist unsere Top-Priorität."Microsoft wird stattdessen zwischen 16. Und 18. März auf seiner Seite Game Stack ein Online-Event abhalten, dort wird man den Großteil der für die GDC geplanten Sessions sehen können. Hintergrund der Entscheidung sind die Empfehlungen von Organisationen wie der WHO, Menschenmengen zu meiden und auf unnötige Reisen zu verzichten.Auch Facebook hat Konsequenzen gezogen und hat seine hauseigene Entwicklerkonferenz F8 abgesagt, diese sollte am 5. und 6. Mai stattfinden. Da nicht zu erwarten ist, dass das Coronavirus schnell unter Kontrolle gebracht werden kann, sind nun wohl auch die Google I/O (12. bis 14. Mai), die Microsoft Build (19.bis 21. Mai) und womöglich auch die E3 in Gefahr (9. Bis 11. Juni).