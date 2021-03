Beschluss zur Corona-Pandemie Download als PDF-Datei

Beschluss zur Corona-Pandemie Download

Ostern gilt: Wir bleiben zu Hause

Weitere Beschlüsse

Dieser Download des Beschlusses der Bundeskanzlerin und Regierungschefs der Länder informiert Sie über die aktuellen Regeln zur Corona-Pandemie.Das Dokument enthält den vollständigen Wortlaut der Entscheidungen, die während der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Regierungschefs und Re­gie­rungs­chefinnen der Länder am 22. März 2021 während einer Videokonferenz getroffen wur­den. Neben den Sonderregelungen für Ostern werden auch die geplanten Maßnahmen für die Zeit nach den Feiertagen thematisiert.Das sieben Seiten lange Dokument liegt im PDF-Format vor und kann in einem geeigneten Pro­gramm geöffnet und bei Bedarf auch aus­ge­druckt werden. Dies geht beispielsweise mit Web­browsern wie Mozilla Firefox Google Chrome und Microsoft Edge oder mit dem Adobe Acrobat Reader DC Während des Corona-Gipfels am 22. März 2021 wurde der bislang schärfste Lockdown seit Be­ginn der Pandemie beschlossen. Als Grund dafür nennen Bund und Länder das vor allem die star­ke Ausbreitung der besonders ansteckenden Covid-19-Variante B.1.1.7. Diese könnte ohne zusätzliche Maßnahmen bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens zur Folge haben.Über die Osterfeiertage soll daher eine "Er­wei­ter­te Ruhezeit" das aktuelle In­fek­tions­ge­sche­hen in Deutschland an fünf zusammen­hän­gen­den Tagen verstärkt ausbremsen. Die Be­schlüs­se betreffen unter anderem Einschränkungen bei privaten Zusammenkünften und religiösen Versammlungen.Im weiteren Verlauf thematisiert der Beschluss unter anderem das sich im Ausbau befindliche Angebot von Schnelltests und Selbsttests sowie künftige Öffnungsschritte, Hilfsinstrumente für von Schließungen betroffene Unternehmen und Empfehlungen zum Umgang mit Reisen im Inland und ins Ausland.