Super Bowl 2021: Ford macht Mut im Kampf gegen Corona

Ford möchte zum Super Bowl in diesem Jahr mal nicht für neue Fahrzeuge werben, sondern den Zuschauern stattdessen Mut im Kampf gegen Corona machen. Der Clip "Finish String" zeigt dementsprechend Menschen, die sich gemeinsam gegen die Pandemie stemmen. Ford selbst hat bisher mehr als 60 Millionen Schutzmasken produziert und an gemeinnützige Organisationen, Schulen, Ersthelfer und Gemeinden in den gesamenten USA verteilt.