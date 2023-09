WordPad: Microsoft kündigt überraschend Supportende und Löschung an

Microsoft hat überraschend bestätigt, dass man den Support für das Textprogramm WordPad eingestellt hat. Fast 30 Jahre hatte Microsoft das rudimentäre Textprogramm zusammen mit Windows ausgeliefert, jetzt wird es gelöscht.

WordPad kommt aufs Abstellgleis

Probleme mit der Sicherheit

Das Programm stammt noch aus der Zeit von Windows 95, beziehungsweise hat mit Microsoft Write einen noch älteren Vorgänger. Es wurde zwar über die Jahre weiterentwickelt, hat aber noch immer den Charme der ursprünglichen Anwendung. Jetzt ist aber Schluss.WordPad wird mit sofortiger Wirkung auf das Abstellgleis geschoben. Darüber informiert Microsoft jetzt auf einer Support-Seite mit der Überschrift " Abschaffung angekündigt ":"WordPad wird nicht mehr aktualisiert und wird in einer zukünftigen Version von Windows entfernt werden. Wir empfehlen Microsoft Word für Rich-Text-Dokumente wie .doc und .rtf und Windows Editor (engl. Notepad) für reine Textdokumente wie .txt."Zu aktuellen Nutzerzahlen ist nichts bekannt. Viele dürften es aber nicht sein. Wann die Entfernung beginnt, wurde noch offen gelassen. Ob Microsoft damit noch in diesem Jahr, vielleicht schon mit dem erwarteten großen Feature-Update im Herbst beginnt, ist unklar. Wer WordPad noch verwendet, sollte sich jetzt aber an die Alternativen gewöhnen.Das Ende hatte sich vielleicht schon angekündigt, war aber bislang nie groß von Microsoft kommuniziert worden. Mit Windows 10 , Version 20H1, war es schließlich sogar möglich, das Programm zu löschen. Zuvor war das nicht angedacht, da WordPad zu den Systemkomponenten gezählt würde und erst im Jahr 2020 dann zu einem "optionalen Feature" wurde.Zudem gab es immer häufiger Hinweise auf schwerwiegende Sicherheitslücken. Im Mai dieses Jahres war bekannt geworden, dass die Malware QBot über eine Schwachstelle in WordPad Windows-Rechner weltweit infizierte