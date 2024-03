Neue Steam-Statistik: Das langwierige Auf und Ab von Windows 11

Nach einem schwierigen Aufstieg und einer rasanten Berg- und Talfahrt scheint es Windows 11 bei Gamern auch weiterhin schwer zu haben. Die aktuelle Steam Hard- und Softwareumfrage zeigt, das Windows 10 noch immer die Nase vorn hat. Ist der "Machtwechsel" vom Tisch?

Spieler bleiben beim Altbewährten

Die Hardware-Entwicklung bei Gamern

Obwohl Microsoft versucht, Spieler mit diversen Gaming-Funktionen von Windows 11 zu überzeugen, zeigen die sich in den letzten Monaten unbeeindruckt. Getreu der Weisheit "Never change a running system" (dt. Verändere niemals ein funktionierendes System) bleiben Gamer Windows 10 treu. Das zumindest geht aus der jüngsten Hard- und Softwareanalyse von Steam hervor.Mehr als die Hälfte der Steam-Spieler setzt derzeit auf Windows 10 (54,19 Prozent), während Windows 11 auf etwa 42 Prozent der Systeme installiert ist. Im Vergleich zum Januar verlor das aktuelle Microsoft-Betriebssystem über zwei Prozentpunkte, stagniert allerdings schon seit geraumer Zeit im Bereich der 40-Prozent-Marke. Daran konnten auch das Windows 11 23H2- und diverse Moment-Updates nichts ändern.Aufgrund der hohen Gaming-Kompatibilität greifen etwa 97 Prozent der Spieler zu Windows. Apple MacOS und Linux-Distributionen sind mit einem Steam-Marktanteil von jeweils unter zwei Prozent kaum nennenswert. Und das trotz des Aufstiegs des Steam Decks Wertet man die aktuelle Steam-Umfrage als Durchschnittsspieler, besitzt dieser einen Gaming-PC mit 16 GB Arbeitsspeicher, einem Intel-Prozessor mit sechs Kernen und bis zu 2,7 GHz Leistung und einer Nvidia GeForce RTX 3060. Außerdem spielt er auf einem Full-HD-Monitor mit 1920 x 1080 Pixeln und setzt auf Festplatten bzw. SSDs mit mehr als einem Terabyte Speicher.Der Trend hingegen zeigt, dass Spieler immer häufiger zu 32 GB RAM und Monitoren mit QHD-Auflösungen von 2560 x 1440 Pixeln greifen. Ebenso lassen sich langsam aber sicher vergleichsweise aktuelle GPU-Modelle in den Umfragen blicken, etwa die Nvidia GeForce RTX 4070 und RTX 4060 sowie deren Ti-Varianten.Im Kampf Intel vs. Nvidia vs. AMD ist das Bild unverändert. Intel hat im Bereich der Prozessoren mit einem Anteil von 67 Prozent die Nase vorn, während Nvidia mit 77 Prozent das Grafikkarten-Segment dominiert. Abschließend bleibt zu erwähnen, dass die Steam Hard- und Softwareumfrage im zurückliegenden Monat stark von chinesischen Clients (32,84 Prozent) geprägt wurde.