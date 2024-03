Google Kontakte: Update bringt endlich Ordnung ins Chaos

In seiner neuen Version bekommt Google Kontakte eine neue Funktion, die ein altes Problem behebt, das besonders Nutzern zu schaffen macht, die mehrere Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram oder Threema gleichzeitig verwenden.

Mehr Apps = unübersichtlichere Kontakte

Update sorgt für mehr Ordnung

Zusammenfassung Neue Funktion im Google Adressbuch erleichtert Umgang mit Kontakten

Vereinfacht Nutzung mehrerer Messenger wie WhatsApp, Telegram, Threema

Bisherige Kontaktlisten durch Synchronisation mit Apps unübersichtlich

Kontakteinträge zeigten jede App mit Optionen für Nachrichten und Anrufe

Neues Update ordnet Einträge nach App in ausklappbare Menüs

Sogenannte 'Connected-Apps'-Sektion schafft Übersichtlichkeit

Update für alle Nutzer, genauer Zeitpunkt ungewiss

Früher konnte man mit seinen Kontakten telefonieren und SMS schreiben. Irgendwann folgten Anwendungen, die ihre Nachrichten per Internet verschickten. Der bekannteste und auch in Deutschland am meisten genutzte dieser Dienste ist WhatsApp. Doch es gibt viele Alternativen , die Nutzer unter anderem mit besserem Datenschutz locken.Mittlerweile kennt jeder sicherlich das daraus entstandene Problem: Die Freunde sind bei WhatsApp, die Familie treibt sich auf Telegram herum und die Arbeitskollegen sind nur über Skype zu erreichen. Das ist unkomfortabel, denn man muss in so einem Fall etliche Applikationen auf dem eigenen Gerät installieren.Gleichzeitig machte das bisher aber auch die Kontakteinträge im Telefonbuch auf Android-Geräten unglaublich unübersichtlich. Denn sobald ein Kontakt mit den installierten Nachrichten-Apps synchronisiert wurde, tauchten im entsprechenden Eintrag Telegram und Co. alle noch einmal einzeln untereinander mit Logo und Telefonnummer auf.Als würde das nicht schon für genügend zusätzliche Zeilen sorgen, wurden außerdem noch Optionen für Nachrichten, Sprachanrufe und Videoanrufe einzeln aufgeführt. Verwendete eine Person also zum Beispiel WhatsApp, Telegram und Skype, entstanden bisher insgesamt neun Einträge, die sich zum Teil wild durchmischt übereinander stapelten.Doch damit ist jetzt Gott sei Dank Schluss. Denn mit dem neuesten Update, das Google Kontakte auf Version 4.26 bringt, werden die Einträge auf andere Art geordnet. Statt wie bisher alle wild untereinander aufzutauchen, werden sie nun nach Anwendung sortiert und in ausklappbare Dropdown-Menüs eingepflegt. Damit sorgt diese sogenannte "Connected-Apps"-Sektion für deutlich übersichtlichere Kontakteinträge.Mit der Zeit sollten alle Nutzer das Update erhalten. Wann das jedoch im Einzelnen der Fall sein wird, lässt sich nicht genau sagen, da es sich zumindest momentan um eine serverseitige Anpassung zu handeln scheint.