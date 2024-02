Das zum Windows 11 Patch-Day im Februar veröffentlichte KB5034765-Update sorgt derzeit für Probleme. Auch Microsoft befindet sich auf Lö­sungssuche für den Fehlercode 0x800F0922, der die Installation ver­hin­dert. Dabei empfehlen die Redmonder jetzt einen Workaround.

rmdir /S /Q C:\$WinREAgent

Mit dem am 13. Februar 2024 veröffentlichten Patch auf Windows 11 23H2 Build 22621.3155 schlichen sich erneut einige Fehler ein, die zu einem Abbruch der Installation des jüngsten Sicherheitsupdates (KB5034765) führen können. Nutzer berichteten bereits kurz nach Release von den Problemen, die Microsoft jetzt offiziell einräumt.Im Windows Release Health Dashboard führt Microsoft den Fehlercode 0x800F0922 auf, der die Installation des Updates bei einem Fortschritt von etwa 96 Prozent einfriert und ein Rollback durchführt - "Irgendetwas ist nicht so gelaufen wie geplant. Kein Grund zur Sorge - Änderungen werden rückgängig gemacht. Bitte lassen Sie Ihren Computer an", lesen betroffene Nutzer.Während sich die Redmonder auf Fehler- und Lösungssuche befinden, nimmt man eine aus der Windows Insider-Community stammende Übergangslösung an, die sich im Vorfeld als nützlich erwiesen hat:"Dieses Problem kann durch Löschen des versteckten Ordnersverhindert werden. Ein Neustart kann erforderlich sein. Wenn Sie diese Schritte befolgt haben, sollte die Installation des Sicherheitsupdates vom Februar 2024 erfolgreich sein", bestätigt Microsoft Eine generelle Lösung des Problems wird innerhalb "einer der nächsten Versionen" bereitstehen. Bis dahin müssen betroffene Windows-11-Nutzer auf die Übergangslösung zurückgreifen. Um den versteckten Ordner sichtbar zu machen, sollten zuvor die entsprechenden Einstellungen in den Ordneroptionen im Register 'Ansicht' getroffen werden (siehe Screenshot).Alternativ kann die Eingabeaufforderung (CMD) und der Befehlgenutzt werden.