Windows 11 erhält mehr offiziell unterstützte Intel-Prozessoren

Microsoft hat die Liste der unterstützten Prozessoren in Windows 11 aktualisiert. In der neuesten Version sind mehrere CPUs von Intel hinzu­gekommen, aber keine von AMD . Die Neueinträge betreffen kürzlich auf den Markt gebrachte Intel-Prozessoren.

Neu hinzugekommene Intel-Prozessoren:

Intel Core i3-14100

Intel Core i3-14100F

Intel Core i3-14100T

Intel Core i5-14400

Intel Core i5-14400F

Intel Core i5-14400T

Intel Core i5-14500

Intel Core i5-14500T

Intel Core i5-14600

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

Intel Core i5-14600T

Intel Core i7-14700

Intel Core i7-14700F

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i7-14700T

Intel Core i9-14900

Intel Core i9-14900F

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

Intel Core i9-14900T

Hinzugefügte Core und Core Ultra-CPUs

Intel Core 3-100U

Intel Core 3-100U mit IPU

Intel Core 5-120U

Intel Core 7-150U

Intel Core Ultra 5-125H

Intel Core Ultra 5-125U

Intel Core Ultra 5-134U

Intel Core Ultra 5-135H

Intel Core Ultra 5-135U

Intel Core Ultra 7-155H

Intel Core Ultra 7-155U

Intel Core Ultra 7-164U

Intel Core Ultra 7-165H

Intel Core Ultra 7-165U

Intel Core Ultra 9-185H

Dazu gibt es schlechte Nachrichten für alle, die erwartet haben, das auch noch einmal alte Prozessoren wie die siebte oder sechste Core-i-Generation dazu kommen - es wurden nur neue Chips hinzugefügt. Zuletzt hatte Microsoft im Dezember eine Reihe neuer Intel-Prozessoren auf die Liste der offiziell unterstützten CPU für Windows 11 hinzugefügt.Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf die überarbeitete Dokumentation der von Windows 11 unterstützten Hardware. Mit dem neuesten CPU-Listen-Update unterstützt Windows 11 jetzt offiziell 903 Intel-Prozessoren, 304 AMD-Prozessoren und 15 Qualcomm-Prozessoren.Das Update kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, kurz nachdem Microsoft damit begonnen hat, die Anforderungen an den CPU-Befehlssatz zu ändern, wodurch einige alte (wirklich alte) Prozessoren physisch nicht mehr in der Lage sind, die kommende Windows 11-Version 24H2 auszuführen.Zu diesen Befehlen gehören POPCNT und SSE 4.2 (wir berichteten ). Im Gegensatz zu einigen früheren Aktualisierungen wurde keiner der bestehenden Prozessoren aus der Liste entfernt. Interessanterweise sind AMDs neue Ryzen-Prozessoren der achten Generation nirgends zu finden. Die Liste der offiziell unterstützten AMD-Chips bleibt bislang unverändert.In der Dokumentation von Microsoft wird daher klargestellt, dass "zu erwarten ist, dass die Prozessorliste nicht die aktuellsten Angebote der Chiphersteller widerspiegelt".Ebenfalls neu hinzugefügt werden Intel Core und Intel Core Ultra-Prozessoren. Folgende haben es jetzt auch auf die Liste der unterstützten CPUs geschafft:Das Unternehmen nimmt regelmäßig Änderungen an der Liste vor, nachdem ein neues Windows 11-Update veröffentlicht wurde. In diesem Fall war wohl das Windows 11 "Moment 5"-Update der Auslöser