Die Redmonder begraben ihr Windows Mixed-Reality-Programm und beenden somit den Ausflug in die virtuelle Realität. Die Plattform für VR- und MR-Headsets gilt nun offiziell als "veraltete Funktion" und wird auf lange Sicht aus Windows entfernt. Doch was ist mit der HoloLens?

Zurück in die "echte" Realität

Langsames Sterben der VR/MR-Aktivitäten

Es galt nur als eine Frage der Zeit, bis Microsoft die Windows Mixed Reality-Plattform endgültig einstampft. Seit 2017 versuchte das Unternehmen zu­sam­men mit diversen Partnern auf den immer langsamer werdenden Zug für Virtual Reality (VR) bzw. Mixed Reality (MR) aufzuspringen - ohne merklichen Erfolg.Nun gilt Windows Mixed Reality als veraltete Funktion (engl. Deprecated Feature) und als jüngster Eintrag (via Neowin ) auf dem Grabstein einer Vielzahl von Windows-Features. Neben der Einstellung der Windows-Spracherkennung, des Legacy-Konsolenmodus und der Microsoft Defender Application-Guards für Edge und Office heißt es nun offiziell:"Windows Mixed Reality ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version von Windows entfernt werden. Diese Ausmusterung umfasst die Mixed Reality Portal-App und Windows Mixed Reality für SteamVR und Steam VR Beta."Das Windows Mixed Reality-Schiff geriert bereits zu Beginn des Jahres stark ins Wanken, nachdem der massive Stellenabbau bei Microsoft die zuständige Abteilung nahezu gänzlich aufgelöst hatte. Auch die kürzliche Auslagerung des Mixed Reality Toolkit 3 (MRTK3) in eine "eigene, unabhängige Organisation innerhalb von GitHub" galt bereits als Todesstoß für sämtliche hard­ware­be­zo­genen VR/MR-Aktivitäten.Es scheint, als halte Microsoft lediglich an der eigenen HoloLens fest, um den Großauftrag des US-Militärs zu erfüllen und sich danach aus der Hardware-Produktion von Virtual-Reality-Headsets zurückzuziehen. Einen Fuß behalten die Redmonder mit ihrer Office-Software in der Tür, die sie unter anderem für die Meta Quest entwickeln.