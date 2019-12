NoxPlayer - Schneller Android-Emulator für Windows

Android 5 mit PlayStore

Zusätzliche Funktionen

Mit dem kostenlosen Android-Emulator NoxPlayer 6.6 bringen Sie das weitverbreitete mobile Betriebssystem auch auf Ihrem PC und nutzen so Apps und Spiele direkt aus dem PlayStore. Möglichkeiten etwa zum Anlegen virtueller Standorte und Aufzeichnen von Bildschirmvideos runden den Funktionsumfang ab.Nach der Installation des NoxPlayers kann Android parallel zu Windows in einem Fenster genutzt werden. Leider setzen die Entwickler dabei nicht auf die allerneueste Version des Betriebssystems, sondern auf Android 5.1.1 - für die meisten Apps und Spiele ist dies allerdings ausreichend.Neue Apps und Spiele beziehen Sie direkt aus dem Google PlayStore. Alternativ nutzen Sie für die Installation zusätzlicher Inhalte APK-Dateien, die Sie dafür ganz einfach per Drag and drop auf das Programmfenster ziehen. Auf diesem Wege befördern Sie auch beliebige andere Dateien in die virtuelle Android-Umgebung.Über eine Menüleiste am rechten Bildschirmrand nutzen Sie weitere Funktionen des Emulators. Etwa legen Sie dort fest, welche GPS-Koordinaten Android nutzen soll, definieren virtuelle Bildschirmtasten, erstellen Makros und geben diese wieder oder nehmen Screenshots und Bildschirmvideos auf. Über weitere Funktionen legen Sie zusätzliche Instanzen des Emulators an und konfigurieren Gamepads für die Nutzung mit Spielen.Für eine optimale Performance ändern Sie in den Einstellungen die Zahl der zu nutzenden CPU-Kerne und die Größe des Arbeitsspeichers, bestimmen die Bildschirmauflösung und wechseln zwischen OpenGL und DirectX für die Grafikdarstellungen. Weiterhin passen Sie dort unter anderem die Modellbezeichnung und IMEI-Nummer des emulierten Systems an, wech­seln zwischen einem Tablet- und Smart­phone-Modus und definieren Tas­ten­kom­bi­nationen.Wer Wert auf eine aktuellere Android-Version legt, kann sich diese alternativ mit Andy auf den PC holen. Weitere Android-Emulator gibt es zum Beispiel mit BlueStacks und GenyMotion