Auch der Windows-Chef ist genervt vom Windows 11-Startmenü

Microsofts Windows-Chef Mikhail Parakhin will, dass das Entwicklerteam ein bestimmtes Problem im Windows 11-Startmenü behebt. Das geht aus einer Antwort hervor, die Parakhin einem Nutzer öffentlich gegeben hat.

Microsoft

Das Startmenü braucht etwas Liebe

Nächste Windows-Vorschau kommt bald

Zusammenfassung Windows-Chef Parakhin will Startmenü-Problem beheben

Team soll nach Ferienmodus Startmenü von Windows 11 verbessern

Nutzer vermissen Scroll-Funktion für Apps ohne "Alle Programme"

Parakhin ärgert sich über zusätzlichen Klick im Startmenü

Ziel ist es, das Startmenü-Erlebnis allgemein zu optimieren

Windows-Entwickler setzen Änderung nach Pause prioritär um

Neue Windows 11 Vorab-Version im Insider-Programm erwartet

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Das Windows-Team ist derzeit noch im Ferienmodus und so werden auch bei Microsoft die Arbeiten erst in den nächsten Tagen wieder so richtig durchstarten. Wenn das Windows-Team dann wieder loslegt, haben sie eine interessante Aufgabe zu lösen: Der Windows-Chef Mikhail Parakhin möchte, dass sein Team sich das Startmenü vornimmt.Ein Nutzer hatte dabei im Netzwerk X (ehemals Twitter ) geschrieben, dass er beim Startmenü die Möglichkeit vermisst, durch alle Apps zu scrollen, ohne erst vorab auf "Alle Programme" klicken zu müssen. Das hatte Microsoft irgendwann geändert und wie es nun den Anschein hat, sind nicht nur die Nutzer davon genervt.Der Windows-Chef reagierte auf den Tweet und gab dem Nutzer erst einmal recht. "Das ärgert mich auch tierisch. Ich dränge das Team - wir müssen das Startmenü wieder großartig machen", so Parakhin. Diese Antwort ist in zweierlei Hinsicht interessant.Zum einen ärgert sich der Windows-Chef tatsächlich auch über den zusätzlichen Klick auf "Alle Anwendungen", um diese im Startmenü zu durchblättern, und er sieht das als Problem. Die andere ist, dass Parakhins Antwort, das "Startmenü wieder großartig zu machen", darauf hindeutet, dass er das allgemeine Startmenü-Erlebnis in Windows verbessern möchte, was viele PC-Nutzer erfreuen dürfte.Damit dürfte diese Änderung wohl ganz oben auf der Liste der Windows-Entwickler stehen. Nach der Pause über die Feiertage darf man nun erwarten, dass Microsoft in Kürze die nächste Vorab-Version von Windows 11 im Windows Insider-Programm veröffentlichen wird.