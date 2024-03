Microsoft ernennt schon wieder neuen Windows-Chef - Parakhin geht

Microsoft hat jetzt den offiziellen Nachfolger von Panos Panay gefunden. Der ehemalige Chef der Sparten für Windows und Surface war vor eini­gen Monaten überraschend zu Amazon gewechselt. Jetzt übernimmt mit Pavan Davuluri ein erfahrener Hardware-Spezialist die beiden Teams.

LinkedIn

Mikhail Parakhin ist schon wieder weg vom Fenster

Davuluri ist auf Hardware- und Chipdesigns spezialisiert

Zusammenfassung Microsoft findet Nachfolger für Panos Panay

Pavan Davuluri übernimmt Windows- und Surface-Teams

Ziel ist Integration von Hard- und Software

Davuluri hat über 23 Jahre Microsoft-Erfahrung

Mikhail Parakhin verlässt möglicherweise Microsoft

Parakhin verantwortlich für aggressive Windows-Werbung

Neue Leitung für KI- und Web-Services geplant

Nach dem Abgang des durchaus populären Windows- und Surface-Teamchefs Panos Panay im Zuge eines unerwarteten Wechsels zu Amazon, war dessen Posten lange Zeit nicht wirklich besetzt. Mit Mikhail Parakhin hatte Microsoft den Chef der Sparte für Webdienste und Online-Werbung zwischenzeitlich zum neuen Chef der wieder getrennt arbeitenden Abteilung für Windows gemacht - doch nun muss dieser offenbar schon wieder gehen.Die Nachfolge von Parakhin und zuvor Panay tritt jetzt Pavan Davuluri an, der seit dem Abgang von Panay die Leitung des Surface-Teams innehatte. Ab sofort übernimmt er auch die Leitung des Windows-Teams, wodurch angeblich die Möglichkeit entsteht, Chips, Systeme, Erlebnisse und Geräte, die "Windows-Client und die Cloud in dieser KI-Ära abdecken" aus einer Hand zu erhalten.Im Grunde bringt Microsoft mit dem jetzt erfolgenden Schritt die Teams hinter Windows und der hauseigenen Surface-Hardware wieder zusammen, um eine stärkere Integration von Hard- und Software zu erzielen. Davuluri ist bereits seit mehr als 23 Jahren bei Microsoft und hat in dieser Zeit reichlich Erfahrung bei der Arbeit an Chipdesigns und Hardware-Produkten gesammelt.Die Zukunft von Parakhin bei Microsoft scheint unterdessen bereits ihrem Ende entgegen zu gehen. Der frühere Technologiechef des russischen Google-Äquivalents Yandex hatte sich in seiner Zeit bei Microsoft nicht unbedingt beliebt gemacht , gilt er doch als der Hauptverantwortliche für die aggressive Werbe-Integration in Windows, bei der immer wieder versucht wird, mit zweifelhaften Maßnahmen Werbung für andere Microsoft-Produkte zu machen.Parakhin wolle "neue Rollen erkunden", hieß es in einer internen Mitteilung von Microsoft-Chef Satya Nadella , aus der das US-Portal The Verge zitiert. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird Parakhin bald nicht mehr bei Microsoft tätig sein, wobei man ihn wohl wie so oft eher still und heimlich verabschieden dürfte. Seine Aufgaben rund um die Vermarktung der KI- und Web-Services von Microsoft übernehmen unterdessen wohl jetzt andere.So hatte Microsoft kürzlich bekanntgegeben, dass man mit Mustafa Suleyman und Karén Simonyan zwei führende Köpfe des Teams der Startup-Firma Inflection AI angeworben habe. Suleyman soll nun die frisch gegründete Abteilung " Microsoft AI " leiten, die die für Endkunden konzipierten KI-Dienste des Konzerns ebenso vermarkten soll wie die Web-Dienste rund um Bing, MSN & Co.