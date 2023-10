Microsoft über Windows 12: Copilot könnte der "neue Start-Button" sein

Microsoft setzt auf KIs und das macht auch vor den Betriebssystemen nicht halt. Windows 11 hat dieser Tage den Copilot bekommen und beim Nachfolger Windows 12 wird das wohl massiv ausgebaut. Nun hat CEO Satya Nadella mehrere Andeutungen dazu gemacht.

Windows 12 soll Grenzen zu KIs verwischen

Microsoft Copilot - KI-Assistent für Windows 11 im Video vorgestellt

Hybrid-Computing

Qualcomm hat diese Woche den Snapdragon X Elite enthüllt, damit will der Chiphersteller endlich auch den Desktop-Markt erobern. Zur Vorstellung des neuen Chips fanden sich auch Top-Manager von Microsoft ein, darunter CEO Satya Nadella und Pavan Davuluri, Corporate Vice President (CVP) Windows and Devices.Beide sprachen auf der Bühne über die Rolle des Redmonder Konzerns im Hinblick auf Snapdragon X Elite und NPUs (Neural Processing Unit) im Allgemeinen. Wie Windows Central berichtet, waren beide eher vage und nannten Windows 12 nicht explizit, geschweige denn, dass sie etwas zeigten, sie deuteten aber eindeutig diverse Features des Windows 11-Nachfolgers an.Nadella sprach etwa darüber, dass generative KIs die Art verändern werden, wie wir mit PCs interagieren. "Gen AI hat das Potenzial, genauso groß zu werden wie die mobile Revolution, die Cloud-Revolution, das Web und der PC", so Nadella. "Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, was der Traum von Computern immer war, nämlich die Schnittstellen viel menschenfreundlicher und natürlicher zu gestalten."KI bedeuten laut dem Microsoft-CEO auch, dass KIs eine "Reasoning Engine" schaffen, also grob übersetzt eine Argumentations-Engine. "Wenn man etwas wie Github Copilot benutzt, hat man einen völlig neuen Assistenten, über den man nachdenken kann und der einem beim Erstellen hilft. Mit diesen beiden Dingen, einer Logik-Engine und einer neuen, natürlichen Benutzeroberfläche, können so ziemlich alle Softwarekategorien verändert werden."Auch der Begriff von "Hybrid-Computing" wird genannt, nicht zum ersten Mal wohlgemerkt. Hier werden die Aufgaben teils lokal, teils in der Cloud ausgeführt: "Wenn wir uns die kommenden Innovationen ansehen, dann stellt sich die Frage, wie man auf Geräten mit sehr leistungsstarken NPUs eine Anwendung zusammenstellen kann, die lokale Berechnungen und Cloud-Inferencing kombiniert? Das ist es, was wir mit unserem Windows AI-Ökosystem ermöglichen. Ich denke also, dass wir viele Anwendungen mit lokalen und hybriden Modellen haben werden, und das ist die Zukunft der KI."Etwas später sprach Nadella darüber, dass der Copilot im Mittelpunkt der Microsoft-Bemühungen stehen werde und nannte einen Satz, der für Windows 12 womöglich zentral sein könnte: "Der Copilot ist wie der Start-Button." Ob man daraus schlussfolgern kann, dass dieser das Start-Interface ersetzen soll, wird sich erst zeigen, die Aussage unterstreicht aber die Bedeutung dieses KI-Features.Pavan Davuluri griff die Aussagten seines Chefs in Bezug auf Hybrid-Computing auf und zählte auf, welche Vorteile derartige Lösungen bieten werden: "Verbesserter Datenschutz, Kosteneinsparungen, Latenzvorteile, Leistungsoptimierungen und der Gedanke der erweiterten Personalisierung."Das Ziel ist es aber nicht, den Nutzer in die Cloud zu treiben. Denn lokal generierte KI-Funktionen sparen Microsoft Server-Kosten und reduzieren den CO2-Fußabdruck. "Wir entwickeln Windows, um das Ziel für die besten KI-Erlebnisse zu sein. Dazu brauchen wir ein Betriebssystem, das die Grenzen zur Cloud verwischt, und die Verwendung der richtigen Chips am richtigen Ort ist für uns von grundlegender Bedeutung."