Windows 11: Neue Startseite für Einstellungen jetzt in allen Builds

Microsoft hatte zuletzt für Windows 11 eine neue Startseite für die Einstellungen gestartet. Dabei wurden allerdings nicht alle Builds gleichermaßen mit der Änderung bedacht. Nun startet die neue Startseite auch für Insider im Canary-Kanal.

Nachgereicht im Canary-Kanal

Änderung bei Systemkomponenten

So bekommt man die Canary-Builds

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Das geht aus einem neuen Bericht im Windows-Blog hervor. Das Update auf Build 25967 ist jetzt in der Verteilung. Microsoft scheint nun dabei zu sein, alle Windows 11-Versionen auf einen gleichen Stand bei den grundlegenden Änderungen zu bringen. Bisher war der Canary-Kanal davon als hochexperimenteller Build ausgenommen.Die neue Startseite erhält interaktive Karten, die verschiedene geräte- und kontobezogene Einstellungen darstellen, gruppiert nach häufig verwendeten Funktionen.Das neue Update mit dem Windows 11 Insider Preview Build 25967 stellt dazu noch weitere Änderungen vor. Dazu gehört eine scrollbare Ansicht der Schnelleinstellungen, die aber zunächst wieder nur für einen Teil der Windows Insider im Canary-Kanal bereitgestellt wird.Das Windows-Team möchte damit die Effektivität verschiedener Layouts bewerten und wünscht sich dementsprechend Feedback. Als Teil der Änderung muss der Nutzer die Liste nicht mehr bearbeiten, um neue Schnellaktionen hinzuzufügen, sondern er hat jetzt eine scrollbare Liste von Schnellaktionen, die neu angeordnet werden kann.Zudem werden einige Einstellungsseiten verschoben, so unter anderem die Systemkomponenten, die bislang auf der Seite Einstellungen > Apps > Installierte Apps aufgeführt waren. Sie werden nun auf eine eigene Seite unter Einstellungen > System > Systemkomponenten verschoben.Der Canary-Kanal bietet besonders viele Änderungen, anders als die anderen Insider-Kanäle. Nicht jede Änderung findet dabei den Weg in eine Produktiv-Version. Zudem gelten die Builds als fehleranfälliger als andere Builds. Wer dennoch teilnehmen möchte, kann jederzeit im Insider-Programm wechseln. In den Update-Einstellungen wählt man dazu einfach den entsprechenden Kanal und wird dann mit weiteren Updates versorgt.