Patch-Day im Januar: Diese neue Windows 11-Funktion startet

Microsoft hat zum Januar-Patch-Day auch wieder etwa Neues für Windows 11 vorgestellt. Im Update enthalten ist eine Änderung für die Anzeige-Optionen des Sperrbildschirms. Microsoft startet nun dynamische, interaktive Wetterupdates.

Keine Vorschau im Dezember

Neue Funktionen

Neu! Die kommenden Wochen werden ihrem Sperrbildschirm ein umfangreicheres Wettererlebnis bieten. Dies umfasst dynamische, interaktive Wetterupdates. Wenn Sie also auf dem Sperrbildschirm auf das Wetter zeigen, werden weitere Informationen angezeigt. Wenn Sie auf die Wetter-Karte tippen oder klicken und sich anmelden, wird Microsoft Edge mit der vollständigen Vorhersage in MSN Wetter geöffnet. Wenn Sie Wetter bereits in Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm > Sperrbildschirm-Status verwenden, müssen Sie nichts tun. Außerdem ist diese neue Benutzeroberfläche standardmäßig aktiviert, wenn Sperrbildschirm-Status auf "Keine" festgelegt ist. Wie heute ist der Sperrbildschirm-Status verfügbar, wenn Sie ihren Bildschirm sperren, unabhängig davon, welche Personalisierungsoption Sie auswählen (Windows-Spotlight, Bild oder Diashow).

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen seit einiger Zeit auch zusammen mit Sicherheits- und Wartungsupdates heraus. Der neue Release-Plan sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann für weitere Nutzer mit verteilt. Beim aktuellen Patch-Day gab es durch die vorangegangene Weihnachtspause allerdings keine Vorschau der neuen Funktionen via optionalen Update - daher ist die nun eingeführte Neuerung nun auch eine kleine Überraschung.Da Weihnachtspause war, gibt es aber auch nicht viel Neues zu entdecken. Die Neuerungen für die Windows 11 Versionen 22H2 und 23H2 sind identisch. Microsoft stellt zudem eine Reihe an wichtigen Fehlerbereinigungen bereit.Unter anderem wurde ein Problem mit Smartcards behoben, sowie Probleme mit der ActiveX-Bildlaufleiste und der WLAN-Funktion. Die sichtbaren Änderungen halten sich in diesem Monat in Grenzen. Näheres dazu findet ihr in den Release-Notes zur neuesten Version (Betriebssystembuilds 22621.3007 und 22631.3007). Da heißt es: