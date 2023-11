Windows 11 23H2: Wichtigstes Barrierefreiheits-Feature ist teils kaputt

Die im Englischen als Narrator bekannte Sprachausgabe von Windows 10 bzw. Windows 11 ist die vermutlich wichtigste Hilfsfunktion für Anwender, die ein eingeschränktes Sehvermögen haben. Doch der Narrator ist seit der Veröffentlichung von Version 23H2 gestört.

Automatische Vorlesefunktion von Windows

Bei der Sprachausgabe handelt es sich, wie man aus dem Namen sicherlich unschwer schlussfolgern kann, um ein Feature, das es sehbehinderten Menschen erlaubt, das Betriebssystem zu nutzen. Denn dabei werden im Wesentlichen alle Inhalte automatisiert vorgelesen und das stellt für Betroffene eine ungemeine Hilfe dar.Doch nach der Installation von Version 23H2 müssen diese Menschen auf diese Funktion verzichten, zumindest teilweise. Denn auf der Seite mit der Übersicht zu bekannten Probleme und Benachrichtigungen zu Version 23H2 heißt es, dass es in einigen, aber alles andere als seltenen Fällen dazu kommen kann, dass die Sprachausgabe nicht ordnungsgemäß startet. Konkret tritt das Problem auf, wenn man das Update auf 23H2 mithilfe von physischen Medien oder per ISO installiert.Bei diesen Methoden bzw. Medien kann es vorkommen, dass die Sprachausgabe nicht korrekt installiert wird und auch nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird. Das Problem tritt aber offenbar nur bei einem Neuaufsetzen des Systems aus, bei Windows Update und einem Rechner, auf dem Windows 11 bereits installiert ist, funktioniert die Sprachausgabe ohne jede Unterbrechung.Weiter schreibt Microsoft, dass die Probleme bei Narrator nur während des Installationsprozesses auftreten. Sobald die Installation abgeschlossen ist, sollte die Sprachausgabe wieder wie erwartet funktionieren. "Wir arbeiten an einer Lösung und aktualisierten Medien, mit denen sich Windows 11, Version 23H2, ohne dieses Problem installieren lässt. Wir werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen", so der Redmonder Konzern schließlich.