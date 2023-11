Windows 11 Version 23H2 ist nun per Media Creation Tool verfügbar

Microsoft hat Windows 11 , Version 23H2, vor einigen Wochen freigegeben und diese Aktualisierung bekommen die meisten Nutzer über Windows Update bzw. ein Aktivierungspaket. Wer hingegen per Media Creation Tool eine Neuinstallation durchführen wollte, hatte bisher Pech.

22H2 statt 23H2

Manuelles Backup

Media Creation Tool - Windows 11 ISO laden

Rufus - Bootfähige USB-Laufwerke erstellen

Zusammenfassung Windows 11 23H2 nun über MCT verfügbar

Vorher nur ältere Version 22H2 über MCT

Microsoft bestätigte und löste das Problem

Neuinstallation via USB/CD jetzt möglich

ISO-Download für Installation nutzbar

Datenverlust bei frischer Installation

Rufus als Alternative zum MCT

Denn auch nach der offiziellen Freigabe von Version 23H2 durch Microsoft bekamen Anwender, die Windows 11 23H2 per Media Creation Tool installieren wollten, nicht wie erwartet über dieses Download- und Installations-Tool von Microsoft die neueste Version des Betriebssystems, sondern die Vorjahresausgaben 22H2. Microsoft hat das Problem Anfang November auch bestätigt und mitgeteilt, dass man an einer Lösung arbeitet - als Grund wurden Arbeiten zu "Optimierung der Paketgröße" genannt.Diese sind nun erfolgreich abgeschlossen, denn Gabe Frost, Global Product Leader bei Microsoft, hat auf Twitter kurz und knapp geschrieben, dass "23H2 nun live auf MCT" sei (via MSPowerUser ). Das heißt, dass man nun mithilfe bootbaren USB- und CD/DVD-Laufwerken eine Neuinstallation einrichten und durchführen kann.Konkret bedeutet das, dass man nun per Download das "frische" Installationspaket als ISO auf einen Datenträger herunterladen und installieren kann. Freilich kann man eine derartige ISO-Datei auf unterschiedliche Arten bekommen, der Weg über das MCT ist aber einer der einfachsten, wenn nicht sogar der simpelste.Das gilt aber nur für den Fall, dass man ein System neu aufsetzen will oder muss. Denn bei einer solchen frischen Installation gehen alle Daten verloren, wenn man das durchführt, müssen also entsprechende manuelle Sicherungen durchgeführt werden.Das Media Creation Tool ist allerdings nicht der einzige Weg, ein bootbares Installationslaufwerk zu erstellen. Die bekannteste bzw. beste MCT-Alternative nennt sich Rufus, in diesem Fall benötigt man nur die ISO als Download.