Start von Windows 11 Version 23H2 steht unmittelbar bevor

Es gibt ein neues Lebenszeichen von der Windows 11 Version 23H2. Eigentlich hatte Microsoft den Start für das alljährliche Update schon bekannt gegeben , doch dann zurückgezogen. Nun gibt es deutliche Hinweise auf den kurz bevorstehenden Start.

Microsoft bereitet Aktualisierung vor

Was ist von 23H2 bekannt?

Windows 11 - ISO-Datei für die Installation

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Zunächst war geplant, dass Update für Windows 11 Version 23H2 am 26. September freizugeben - doch dann zog Microsoft die Ankündigung ohne eine weitere Erklärung zurück.Jetzt sieht es aber so aus, dass wir nicht mehr lange warten müssen auf die neue Version. Laut dem Online-Magazin Deskmodder hat Microsoft seine Server für die Aktualisierung schon vorbereitet.Das zeigt sich jetzt bei TechBench . Denn Microsoft hat die neuesten ISO-Dateien für Windows 11 23H2 bereits hochgeladen. Sie tauchen ab sofort in der Liste der Downloads auf, sind aber bisher nicht freigegeben - das heißt, ihr könnt sie bisher nicht herunterladen. Das dürfte nun aber nur noch eine Frage von Stunden/Tagen sein, bis auch das funktioniert.Dieses Prozedere ist nicht ungewöhnlich, der bevorstehende Start eines großen Updates wurde bisher regelmäßig durch die Vorbereitungen in Redmond geleakt.Als Termin für den offiziellen Start wird daher nun der kommende Dienstag, 24. Oktober, gehandelt. Microsoft hatte zuletzt nur noch vom "Start im vierten Quartal 2023" gesprochen, aber keine Hinweise mehr auf ein Datum gegeben.Inhaltlich darf man übrigens nicht zu viel von dem Update erwarten. Die meisten Funktionsänderungen und Ergänzungen gibt es mit dem sogenannten Moment 4-Update . Wir hatten euch die wichtigsten Neuerungen von 23H2 bereits in einem ausführlichen Übersichts-Artikel vorgestellt Zu den Änderungen gehört der neu gestaltete Datei-Explorer sowie eine Reihe an Verbesserungen, die von den Nutzern eingefordert wurden. Dazu zählt die noch einmal überarbeitete Taskleiste, die besser individuell angepasst werden kann, und eine neue Startseite für die Windows 11 Einstellungen-App.Microsoft fügt mit dem Update die native RAR- und 7-Zip-Unterstützung zu Windows 11 hinzu. Damit lassen sich dann Datentypen wie tar, 7-zip, rar, gz und viele andere mithilfe des integrierten Open-Source-Projekts Libarchive problemlos öffnen. Microsoft plant im kommenden Jahr die native Unterstützung für die Erstellung dieser Dateiformate nachzureichen.Andere Neuerungen findet man auf Anwendungs-Ebene. So starten unter anderem eine rundum verbesserte Paint-App, die Backup-App und die neue Outlook-App. Alle drei wird es aber nicht nur für Nutzer geben, die gleich auf die Windows 11-Version 23H2 wechseln. Insgesamt verspricht Microsoft 150 neue Features für Windows-Nutzer.Wir halten euch zum Start des 23H2-Updates auf dem Laufenden und werden die nötige ISO-Datei wie in den Vorjahren auch wieder im WinFuture-Downloadbereich anbieten.