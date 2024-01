Kein nennenswertes Windows 11-Wachstum - trotz Version 23H2-Start

Kaum Bewegung bei Windows-Nutzerzahlen

Installationsassistent für Windows 11 - Das sofortige 23H2-Upgrade

Zusammenfassung Kein Zuwachs bei Windows 11-Nutzern trotz 23H2-Update

Große Updates brachten bisher Nutzerbewegungen

Statcounter: Marktanteil von Windows 11 stagniert

Etwa ein Viertel der Windows-PCs laufen mit Windows 11

Windows 10-Supportende bewirkt keinen Wechsel

Windows 10-Nutzeranteil liegt bei 67,46 Prozent

Hohe Hardwareanforderungen von Windows 11 trennen Markt

In der Vergangenheit waren die großen Jahres-Updates mit ihren neuen Funktionen und zahlreichen Verbesserungen auch immer der Zeitpunkt im Jahr, an dem es Bewegung bei den Windows-Nutzerzahlen gab. Zumindest gab es rund um den Release-Termin viel Bewegung, doch laut den Erkenntnissen des Unternehmens Statcounter blieb das in diesem Jahr gänzlich aus.Der Bericht vom Dezember 2023 von Statcounter zeigt, dass trotz der kürzlichen Veröffentlichung von Windows 11, Version 23H2, der Marktanteil des Betriebssystems relativ unverändert bleibt.Statcounter meldet dazu, dass derzeit in etwa jeder vierte Windows-PC, der von ihnen getrackt wurde, mit Windows 11 läuft. Die Zahlen sind dabei über die letzten Wochen hinweg gleichbleibend bei rund 26 Prozent.Es gab noch ein zweites Ergebnis, von dem sich viele Experten einen Zulauf für Windows 11 erwartet haben, und zwar die in den letzten Wochen vermehrt aufgekommenen Diskussionen um das Support-Ende für Windows 10 Da Windows 10 in weniger als zwei Jahren sein Lebensende erreichen wird, sollten nun, langsam aber sicher, immer mehr Kunden von dem veralteten Betriebssystem zu Windows 11 wechseln . Hunderte von Millionen Kunden nutzen Windows 10 jedoch nach wie vor ohne Probleme. Aktuell liegt Windows 10 noch bei 67,46 Prozent Nutzeranteil. Windows 11 und seine hohen Hardwareanforderungen haben dabei im Grunde schon bei der Einführung zu einer bemerkenswerten Marktsegmentierung geführt.