Microsoft hat bestätigt, dass es bei Nutzern von Windows 11 Version 23H2 dazu kommen kann, dass die Desktop-Symbole unbeabsichtigt durcheinander gebracht werden. Das Windows-Team rät aktuell keine Upgrades durchzuführen und verspricht ein Update zu verteilen.

Problem schon länger bekannt

Desktop-Symbole können unerwartet zwischen Monitoren verschoben werden

Bei Windows-Geräten, die mehr als einen (1) Monitor verwenden, kann es zu Problemen mit Desktop-Symbolen kommen, die sich unerwartet zwischen den Monitoren verschieben, oder zu anderen Problemen bei der Symbolausrichtung, wenn versucht wird, Copilot in Windows zu verwenden (in der Vorschau).

Um zu verhindern, dass dieses Problem auftritt, ist Copilot in Windows möglicherweise nicht auf Geräten verfügbar, die in einer Konfiguration mit mehreren Monitoren verwendet wurden oder derzeit verwendet werden. Möglicherweise können Sie auch nicht auf Windows 11, Version 23H2, aktualisieren, da wir eine Kompatibilitätssperre auf Geräte angewendet haben, bei denen dieses Problem auftritt.

Wenn Ihr Unternehmen Windows Update for Business-Berichte verwendet, lautet die Schutz-ID 47615939.

Hinweis: Wir empfehlen, kein manuelles Update auf Windows 11, Version 23H2 über die Schaltfläche "Jetzt aktualisieren" oder das Tool zur Medienerstellung vorzunehmen, bis dieses Problem behoben und die Schutzmaßnahme entfernt wurde.

Nächste Schritte: Wir arbeiten an einer Lösung und werden in einer der nächsten Versionen ein Update bereitstellen.

Betroffene Plattformen:

Client: Windows 11, Version 23H2; Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2

Windows 11, Version 23H2; Windows 11, Version 22H2; Windows 10, Version 22H2 Server: Keine

Zusammenfassung Windows 11 23H2 kann Desktop-Symbole durcheinanderbringen

Microsoft rät von Upgrades derzeit ab und plant Update

Fehler tritt bei Nutzung von Copilot und mehreren Monitoren auf

Problem seit Oktober bekannt, nun offiziell bestätigt

Upgrade-Blockade soll weitere Betroffene verhindern

Windows Release-Health-Dashboard informiert über Fehler

Lösung in Arbeit, Update für betroffene Systeme folgt später

Der Fehler taucht, soweit das bekannt ist, nur in Verbindung mit dem neuen Copilot und einem Set-up mit mehreren Monitoren auf. Dieses Problem ist zwar erst jetzt vom Windows-Team bestätigt worden, er soll aber schon seit Ende Oktober von Nutzer gemeldet worden sein (via Günter Born ).Interessant ist nun vor allem, wie Microsoft mit dem Problem umgeht - es wurde eine Upgrade-Blockade eingerichtet, sodass nicht noch mehr Nutzer in das Problem hineinlaufen. Schwerwiegend scheint der Fehler dabei gar nicht zu sein, eher nervig.Dazu gibt es jetzt einen erklärenden Beitrag im Windows Release-Health-Dashboard . Da heißt es:Nutzer mit Multi-Monitor-Konfigurationen sollten also abwarten, wenn sie auf die neue Version 23H2 aktualisieren wollen. Microsoft hat dazu eine Upgrade-Blockade eingerichtet, die wieder freigegeben wird, sobald eine Lösung vorhanden ist. Dann wird auch automatisch auf kompatiblen Systemen das Update wieder angeboten.