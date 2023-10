Windows Copilot macht Probleme mit AMD-Treiber-Software Adrenalin

Microsoft setzt dieser Tage in jeder Hinsicht auf KIs und dazugehörige Anwendungen, auf Windows 11 passiert das in Form des sogenannten Copilot. Dieser bringt ChatGPT, Dall-E und Co. auf das Betriebssystem, doch offenbar gibt es hier noch Probleme, vor allem mit AMD-Software

Copilot und Adrenalin mögen sich derzeit nicht sehr

Abhilfe per ViVeTool

Im deutschsprachigen Raum ist die Verfügbarkeit des Windows Copilot derzeit eingeschränkt, da die Software wegen EU-Richtlinien nur über Umwege verfügbar ist. Das ist aber vielleicht auch gut so, da die KI-Suite für Windows in einigen Fällen noch Bugs hat.Konkret berichten AMD-Nutzer in einem Sammelthread auf Reddit zum Windows 11 22H2 Moment 4-Update (wohlgemerkt nicht Version 23H2), dass sie Probleme mit der Adrenalin-Software haben. Insbesondere klagen sie, dass nach jedem Start die Standardeinstellungen wiederhergestellt werden und eine Fehlermeldung auftaucht, und zwar auch dann, wenn keine Einstellungen geändert wurden.Auch im AMD-Forum sind entsprechende Meldungen zu finden, so schreibt etwa ein Nutzer: "Adrenalin 23.9.3 setzt die Einstellungen bei jedem Boot/Reboot auf die Standardwerte zurück und behauptet, es habe einen unerwarteten Systemfehler gegeben, obwohl nichts passiert ist. Das gilt auch, wenn die Einstellungen bereits auf die Standardwerte zurückgesetzt wurden."Wie PC Gamer anmerkt, ist das vor allem für Spieler mit sorgfältig eingestellten Lüfterprofilen und Overclocking-Einstellungen suboptimal, um es freundlich zu formulieren. Immerhin: Die Kernfunktionalitäten der GPU sind hiervon nicht betroffen.Die AMD-Community hat auch eine Lösung parat, diese hat mit dem Copilot zu tun. Denn dieser ist für das Problem verantwortlich und muss mithilfe des ViVeTool deaktiviert werden. Konkret muss das ViVeTool in einen Ordner installiert, dieser in einer Admin-PowerShell-Session geöffnet werden. Dort sollte man das Kommando "./vivetool /disable /id:44774629,44776738,44850061,42105254,41655236" (ohne Anführungszeichen) ausführen. Nach einem Neustart sollte alles so laufen, wie man das will.