KB5032288: Neue Updates für Windows 11 23H2 & 22H2 veröffentlicht

Für die Windows 11-Versionen 23H2 und 22H2 steht jetzt ein neues optionales Update zum Download bereit. Der Patch KB5032288 bringt neben einer Vielzahl von Bugfixes unter anderem Neuerungen für Copilot, Windows Spotlight und kontobezogenen Benachrichtigungen.

Copilot, DMA und Konto-Benachrichtigungen

Windows 11 KB5032288: Die wichtigsten Neuerungen

Neu! Du kannst Copilot in Windows (in der Vorschau) auf mehreren Bildschirmen verwenden. Drücke die Schaltfläche Copilot in Windows in der Taskleiste des Bildschirms, auf dem du Copilot in Windows anzeigen möchtest. Um Copilot in Windows auf dem Bildschirm anzuzeigen, auf dem er zuletzt war, drücke Win+C. Wenn du eine Tastatur verwendest, drücke Win+T, um den Tastaturfokus auf die Taskleiste zu setzen. Gehe dann auf die Schaltfläche Copilot in Windows, um ihn auf einem beliebigen Bildschirm zu öffnen. Diese Funktion steht zunächst nur einer kleinen Gruppe zur Verfügung und wird in den folgenden Monaten breiter eingesetzt.

Neu! Du kannst Copilot in Windows (in der Vorschau) mit Alt+Tab verwenden. Wenn du Alt+Tab drückst, erscheint die Miniaturvorschau für Copilot in Windows zwischen anderen Miniaturvorschauen von offenen Fenstern. Du kannst mit der Tabulatortaste zwischen ihnen wechseln. Diese Funktion ist zunächst für eine kleine Gruppe von Nutzern verfügbar und wird in den folgenden Monaten breiter eingesetzt.

Neu! In den kommenden Wochen wird Windows Spotlight möglicherweise als Standardhintergrund eingestellt. Das kann vorkommen, wenn dein Hintergrund auf ein Windows-Bild im Posteingang eingestellt ist.

Neu! Du kannst Copilot in Windows (in der Vorschau) zehnmal um Hilfe bitten, wenn du dich mit einem lokalen Konto bei Windows anmeldest. Danach musst du dich mit einem verifizierten Konto anmelden. Dazu gehören ein Microsoft-Konto (MSA) und Azure Active Directory (Azure AD). Beachte, dass sich der Name für Azure AD in Microsoft Entra ID ändern wird.

Neu! Mit diesem Update beginnt die Einführung von kontobezogenen Benachrichtigungen für Microsoft-Konten in Einstellungen > Startseite. Ein Microsoft-Konto verbindet Windows mit deinen Microsoft-Apps. Das Konto sichert alle deine Daten und hilft dir bei der Verwaltung deiner Abonnements. Du kannst auch zusätzliche Sicherheitsschritte hinzufügen, um zu verhindern, dass du aus deinem Konto ausgesperrt wirst. Diese Funktion zeigt Benachrichtigungen im Startmenü und in den Einstellungen an. Du kannst die Benachrichtigungen in den Einstellungen unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Allgemein verwalten.

Dieses Update verbessert die Geschwindigkeit, mit der Copilot in Windows (in der Vorschau) von der Taskleiste aus geöffnet wird.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Copilot in Windows (in der Vorschau) Symbol in der Taskleiste betrifft. Es wird nicht als aktiv angezeigt, wenn Copilot in Windows geöffnet ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr antwortet. Das passiert, wenn du die linke Pfeiltaste drückst, während ein leeres Textfeld den Fokus hat und das Cursor-Browsing aktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das dazu führt, dass der IE-Modus nicht mehr reagiert. Dieses Problem tritt auf, wenn du mehrere Registerkarten im IE-Modus geöffnet hast.

Diese Aktualisierung betrifft die dynamische Beleuchtung. Es reduziert den Stromverbrauch auf deinem Gerät.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf den Cursor auswirken kann, wenn du auf Japanisch schreibst. Der Cursor kann sich an eine unerwartete Stelle bewegen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Cursor betrifft. Die Bewegung des Cursors verzögert sich in einigen Szenarien der Bildschirmaufnahme.

Dieses Update behebt ein Problem, das das Widgets-Benachrichtigungssymbol betrifft. Es befindet sich an der falschen Position in der Taskleiste.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Datei-Explorer betrifft. Wenn du Shift + F10 drückst, wird das Kontextmenü nicht geöffnet.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Fenster des Datei-Explorers betrifft. Wenn du sie nicht erwartest, werden sie im Vordergrund angezeigt.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Datei-Explorer betrifft. Die Optionen im linken Fensterbereich zeigen den falschen Status an.

Dieses Update behebt ein Problem, das Apps betrifft, die du aus dem Microsoft Store herunterlädst. Sie reagieren nicht mehr und lassen sich nicht mehr aktualisieren.

Dieses Update wirkt sich auf das Kontextmenü aus. Seine Leistung ist jetzt besser, wenn du es auf dem Desktop und im Datei-Explorer öffnest.

Dieses Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Es öffnet sich nicht auf dem Setup-Bildschirm, wenn du Windows installierst.

Die neuen Updates heben Windows 11 auf die Builds 22621.2793 (22H2) und 22631.2792 (23H2) und stehen vorab des Patch Day am 12. Dezember 2023 als Vorschau zur Verfügung. Die Installation erfolgt bei manueller Suche nach Updates über die Windows-Update-Funktion nur dann, wenn die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" aktiviert ist.Die Neuerungen des KB5032288-Patch beziehen sich überwiegend auf den in Europa weiterhin nur über Umwege nutzbaren Copilot für Windows, der nun unter anderem auf mehreren Bildschirmen verwendet werden kann, einen Bereich in der Alt+Tab-Ansicht einnimmt und ohne aktives Microsoft-Konto immerhin zehnmal lokal genutzt werden kann.Zudem starten die Redmonder mit der Anzeige von kontobezogenen Benachrichtigungen auf der Startseite der Einstellungen, etwa um die Sicherheit verbundener Microsoft-Konten zu verbessern. Bei Bedarf können diese über das Menü Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Allgemein verwaltet werden.Als Reaktion auf den Digital Markets Act (DMA) können sich Nutzer in Europa nach dem Update bekanntlich auch von Microsoft Edge und Bing befreien , indem sie die Systemkomponenten deinstallieren.