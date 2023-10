Mindestanforderungen für Windows 11-Hardware wieder "herabgesetzt"

Im August hieß es noch, dass Microsoft vermutlich mit dem Windows 11 Update im Herbst kommenden Jahr die Hardware-Anforderungen anheben wird. Nun scheint es, dass sich das um ein Missverständnis gehandelt haben könnte - bestätigt ist das aber nicht.

Verwirrung um die Mindestanforderungen

Ältere Hinweise auf bleibende Anforderungen

Zusammenfassung Microsoft könnte Hardware-Anforderungen für Windows 11 nicht anheben

Verwirrung durch Support-Artikel und Änderungen in Vorschau-Update

Ältere Prozessoren wurden von Blacklist für Installation entfernt

Deskmodder verglich Listen der unterstützten CPUs über Monate hinweg

Intel Xeon-Modelle wurden entfernt und wieder hinzugefügt

Möglicherweise handelte es sich um einen Fehler oder vorzeitige Veröffentlichung

Keine Änderungen der Mindestanforderungen mit Windows 11 23H2-Update bestätigt

Windows 11 System-Check

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Zustande gekommen ist die Verwirrung um die Mindestanforderungen für Windows 11-Hardware durch einen Support-Artikel, den Microsoft online gestellt hatte, und durch die Änderungen in einem Vorschau-Update für Windows Insider Demnach hätte Microsoft weitere ältere Prozessoren auf die Blacklist für die Windows 11-Installation gesetzt. Zudem sollten sich die Hardwareanforderungen nicht mehr so leicht austricksen lassen wie zuvor. Doch nun hat das Online-Magazin Deskmodder entdeckt, dass die fraglichen älteren CPUs wieder zurück auf der Liste der unterstützen Hardware gelangen sind.Deskmodder hat sich Arbeit gemacht und die öffentlich zugänglichen Listen für die unterstützten CPUs aus verschiedenen Monaten miteinander verglichen.Dabei stellte sich heraus, dass Microsoft zunächst sämtliche Intel Xeon-Modelle gestrichen hatte. Jetzt sind diese aber in der aktuellen Version wieder dabei. Nun kann man nur spekulieren, was da passiert ist - die Abkündigung der Unterstützung könnte verfrüht veröffentlicht worden sein, oder es handelte sich grundlegend um einen Fehler, dass die Xeon-Modelle zuvor vergessen wurden.Die aktuell verfügbare Liste der unterstützten Prozessoren bestätigt zumindest, dass es mit dem erwartetet Windows 11 23H2-Update keine Änderungen bei den Mindestanforderungen an Hardware geben wird. Das hatte Microsoft schon in einem Techcommunity-Beitrag Ende September seinen Hardware-Partner bestätigt