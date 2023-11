Tiny11 2311 basierend auf Windows 11 23H2 ist da und noch kleiner

Seit Anfang des Jahres steht mit Tiny11 eine inoffizielle Minimal-Edition von Win­dows 11 von NTDev zur Verfügung. Nun hat der Entwickler noch einmal nachgelegt und eine aktualisierte Version basierend auf Windows 11 Version 23H2 veröffentlicht.

Basis Windows 11 Version 23H2

Tiny11 2311 jetzt verfügbar

Diese Neuerungen sind noch dabei

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Zusammenfassung Tiny11 als Minimal-Edition von Windows 11 verfügbar

Aktualisierte Version basiert auf Windows 11 23H2

Neue Tiny11-Version benötigt nur 8 GB Speicherplatz

Tiny11 2311 beinhaltet neue Funktionen von 23H2

Keine vorinstallierten Browser, Edge über winget

Native RAR-Unterstützung und neuer Lautstärkeregler

Version 2311 ist 20% kleiner und voll wartungsfähig

Bei Tiny11 war es bisher etwas unübersichtlich, was die Update-Benennung betraf - denn sie folgt einem anderen Schema, als Microsoft es vorgegeben hat. So gab es bereits ein Update auf Tiny11 23H2, was allerdings noch nichts mit der Windows 11 Version 23H2 zu tun hatte.Ab sofort hat NTDev aber auch eine Windows 11 Version 23H2-basierte Tiny11-Version zum Download freigegeben. Das Windows 11-Mod bietet ein leichtgewichtiges Image, das von unnötigen Komponenten und von hohen Hardware-Anforderungen befreit ist. Benötigt wird für die Installation nur rund 8 GB Speicherplatz.Die neueste Version nennt sich Tiny11 2311. Das Update enthält alle neuen Funktionen, die Microsoft mit 23H2 eingeführt hat, einschließlich des neuen Copiloten. Das erfordert dann allerdings den Download von Microsoft Edge über winget, da es in Tiny11 keine vorinstallierten Browser gibt.Auch die gestartete native RAR-Unterstützung, der neu gestaltete Lautstärkeregler und die RGB-Steuerelemente in der Einstellungs-App wurden nun in Tiny11 integriert.Im Vergleich zum Vorgänger ist die Version 2311 noch einmal um 20 Prozent kleiner, sodass noch mehr Speicherplatz zurückgewonnen werden kann. Außerdem ist sie vollständig wartungsfähig, d. h. man kann kumulative Updates herunterladen und installieren, um das System jederzeit sicher zu halten und zukünftige Verbesserungen zu erhalten.Tiny11 kann über archive.org heruntergeladen werden, aber nur nach dem Login mit einem Account . Wie beim Standard-Windows-11-Image erfordert es einen echten Windows-11- oder -10-Schlüssel zur Aktivierung.