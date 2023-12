Windows 11: Nutzer klagen über Leistungsprobleme mit Version 23H2

Vor gut einem Monat wurde Version 23H2 für Windows 11 freigegeben und diese bringt die mittlerweile gewohnten Verbesserungen mit sich. Doch manch einer wird hier von Verschlimmbesserungen sprechen. Denn nach der Installation des Updates kann es zu Leistungseinbrüchen kommen.

Version 23H2 kann CPU-Leistung reduzieren

Zusammenfassung Windows 11 Version 23H2 führt zu Leistungseinbußen

Nutzer beklagen Verschlechterungen nach Update

CPU-Benchmarks zeigen bis zu acht Prozent geringere Leistung

Gamer erleben Ruckler und Framerate-Einbrüche

Probleme bei GPU-Nutzung und in Spielen wie Forza Horizon 5

Microsoft noch ohne Stellungnahme zu den Problemen

PowerShell-Kommandos helfen teilweise als Übergangslösung

Mit der Installation eines Updates erhoffen sich Nutzer in der Regel ein verbessertes Nutzungserlebnis, doch immer wieder tritt das Gegenteil ein. Wie Neowin unter Berufung auf Nutzerberichte schreibt, dürfte das auch bei Windows 11 Version 23H2 der Fall sein. So klagen Nutzer auf Reddit beispielsweise über Leistungsrückgänge bzw. Benchmarks, die einen Rückgang zeigen."Um es einfach auszudrücken: Jeder CPU-Benchmark zeigt eine deutlich verringerte CPU-Leistung nach dem Update von 22H2 auf Windows 11 23H2, selbst nach einer frischen/erneuten Installation", schreibt beispielsweise Redditor BNSoul im Windows 11-Subreddit. "Ich könnte hier eine endlose Liste von Benchmark-Ergebnissen aufführen, aber sagen wir einfach, dass 23H2 in jedem einzelnen Benchmark fünf bis acht Prozent langsamer ist als 22H2, egal ob Single- oder Multi-Thread."Das ist auch kein Einzelfall, denn im Microsoft-Support schreibt ein Anwender namens Anant Acharya, dass auch er einen signifikanten Rückgang der CPU-Performance erleben musste, vor allem beim Gaming: "Nachdem ich auf das Windows 23H2-Update aktualisiert hatte, habe ich plötzliche Ruckler und drastische Framerate-Einbrüche in Spielen bemerkt."Er verweist auf Probleme bei der GPU-Nutzung und stark reduzierte Frameraten bei Forza Horizon 5, auch Call of Duty: Modern Warfare 2 wird erwähnt. Viele bestätigen derartige Probleme. Microsoft hat sich dazu bisher nicht geäußert, verantwortlich könnte dafür aber die Windows Security-App sein. Deren Reset über mehrere PowerShell-Kommandos scheint zumindest bei einigen zu helfen. Es ist aber zu hoffen, dass Microsoft das Problem über ein Windows-Update nachhaltig und für alle beheben kann.